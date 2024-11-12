За прошедшие сутки на фронте произошло 187 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении российская армия восемь раз безрезультатно штурмовала позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Кроме этого, враг сбросил две управляемые бомбы на населенный пункт Казачья Лопань.

Россияне штурмуют Волчанск: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло три российские атаки. Украинским Силам обороны удалось отразить штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Новоплатоновки и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг активно применял авиацию. Заречное, Лиман и Ямполовка подверглись ударам управляемыми авиационными бомбами. Захватчики также десять раз атаковали украинские позиции и пытались вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Невское, Терны, Новомихайловка и Серебрянка.

На Северском направлении Силы обороны отбили один штурм вблизи Выемки. Кроме этого, российская армия нанесла авиационные удары по районам Закитного, Дроновки и Северска.

На Краматорском направлении враг активно применяет авиацию. Оккупанты трижды безрезультатно атаковали украинские позиции в районе Часового Яра.

Какая ситуация вблизи Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении российская армия четыре раза штурмовала украинские позиции в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинская армия остановила 50 наступательных действий россиян в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Крутого Яра, Петровки, Пустынки, Украинки и Лисовки. Российские атаки в основном были сконцентрированы в направлении Селидово и Луча.

Враг атакует в направлении Селидово: смотрите на карте

На Кураховском направлении ВСУ отбили 57 атак. Российская армия пыталась продвинуться вблизи Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Катериновки, Кременной Балки, Сонцовки, Зари и Курахово.

Какая ситуация вблизи Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении враг совершил 14 штурмов украинских позиций в районах Трудового, Макаровки, Новодаровки и Ровнополя. А также активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Ореховском направлении российская армия один раз атаковала украинские позиции вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг пять раз безрезультатно пытался вытеснить украинские Силы обороны. Кроме этого, нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по Одрадокаменке и Веселом.

На Волынском и Полесском направлениях пока не обнаружили никаких признаков формирования вражеских наступательных группировок.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг с российской территории применяет артиллерию и авиацию по украинским населенным пунктам.