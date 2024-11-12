Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. По состоянию на утро 12 ноября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 711 тысяч бойцов.
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Потери врага на 12 ноября 2024 года
- Личного состава – около 712 610 (+1950),
- танков – 9276 (+23),
- боевых бронированных машин – 18847 (+81),
- артиллерийских систем – 20352 (+38),
- РСЗВ – 1249 (+4),
- средств ПВО – 996 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18737 (+61),
- крылатых ракет – 2636 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 28870 (+68),
- специальной техники – 3626 (+6).
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Потери врага на 12 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ