Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. По состоянию на утро 12 ноября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 711 тысяч бойцов.

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Потери врага на 12 ноября 2024 года

Личного состава – около 712 610 (+1950),

танков – 9276 (+23),

боевых бронированных машин – 18847 (+81),

артиллерийских систем – 20352 (+38),

РСЗВ – 1249 (+4),

средств ПВО – 996 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18737 (+61),

крылатых ракет – 2636 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 28870 (+68),

специальной техники – 3626 (+6).

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