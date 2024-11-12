Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. По состоянию на утро 12 ноября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 711 тысяч бойцов.

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Потери врага на 12 ноября 2024 года

  • Личного состава – около 712 610 (+1950),
  • танков – 9276 (+23),
  • боевых бронированных машин – 18847 (+81),
  • артиллерийских систем – 20352 (+38),
  • РСЗВ – 1249 (+4),
  • средств ПВО – 996 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18737 (+61),
  • крылатых ракет – 2636 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28870 (+68),
  • специальной техники – 3626 (+6).

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потери врага на 12 ноября 2024 годаПотери врага на 12 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ