Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Станом на ранок 12 листопада Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 712 тисяч бійців.
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Втрати ворога на 12 листопада 2024 року
- Особового складу – близько 712 610 (+1950),
- танків – 9276 (+23),
- бойових броньованих машин – 18847 (+81),
- артилерійських систем – 20352 (+38),
- РСЗВ – 1249 (+4),
- засобів ППО – 996 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18737 (+61),
- крилатих ракет – 2636 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28870 (+68),
- спеціальної техніки – 3626 (+6).
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Втрати ворога на 12 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ