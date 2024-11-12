Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Станом на ранок 12 листопада Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України понад 712 тисяч бійців.

Дивіться також Поля "всіяні двохсотими": на Куп'янському напрямку десантники розбили цілий підрозділ танкістів

Втрати ворога на 12 листопада 2024 року

  • Особового складу – близько 712 610 (+1950),
  • танків – 9276 (+23),
  • бойових броньованих машин – 18847 (+81),
  • артилерійських систем – 20352 (+38),
  • РСЗВ – 1249 (+4),
  • засобів ППО – 996 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18737 (+61),
  • крилатих ракет – 2636 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28870 (+68),
  • спеціальної техніки – 3626 (+6).

Читайте також У Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24

втрати ворога на 12 листопада 2024 рокуВтрати ворога на 12 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ