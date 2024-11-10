Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

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Куп'янський напрямок. Поля всіяні "двохсотими". Десантники Наддніпрянської бригади ДШВ знищили більше сотні окупантів,

– йдеться у повідомленні.

Підрозділами 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ в районі населеного пункту Кругляківка Харківської області розбив підрозділ 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії ворога.

Десантники нищать ворогів: відео

Ворог втрачає техніку та особовий склад

Поліські десантники безжально нищать 810 бригаду морської піхоти на Курщині. Вони намагаються воювати з українськими десантниками, але в морпіхів це погано виходить, повідомили у ДШВ.

Зазначають, що за 2 дні в ході штурмів воїни знищили 28 одиниць техніки противника та понад 100 росіян із 810 бригади морської піхоти Росії. Та ще близько сотні окупантів отримали серйозні поранення на території Курщини.