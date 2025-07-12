Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений. Противник нанес восемь авиационных ударов, в общем сбросил 15 управляемых авиационных бомб, и совершил 359 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на Сумщине и Курщине: смотрите на карте

На Южно-Слобожанском направлении агрессор восемь раз штурмовал позиции украинских защитников в районе Зеленого, Глубокого, Волчанска и в направлении Петро-Ивановки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Степовая Новоселовка, Голубовка, Загрызово и в направлении Песчаного.

Враг атакует на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 34 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новый Мир, Карповка, Среднее, Глущенково, Колодязи и в направлениях Шандриголово, Торского и Серебрянки.

Россияне пытаются прорваться на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил пять атак на позиции украинских защитников в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в сторону Предтечино, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Плещеевки, Катериновки.

Россияне активизировались на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 63 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Проминь, Новосергеевка, Удачное, Муравка, Новоукраинка, Дачное, Котлино, Орехово, Алексеевка, Малиновка, Лысовка, Шевченко и в направлениях Покровска, Сергеевки и Родинского.

Больше всего атак оккупанты совершили на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 15 атак на позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Комар, Воскресенка, Новополь, Новоселка и Зеленое Поле.

Россияне атакуют на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Вчера на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили одну вражескую атаку в районе Каменского.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг шесть раз без успеха пытался продвигаться к укреплениям украинских воинов.

Враг пытается прорваться на Приднепровском направлении: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.