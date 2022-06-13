ВСУ оттеснили из центра Северодонецка: карта боевых действий по состоянию на 13 июня

Уже 110 дней ВСУ борются с захватчиками, пришедшими с войной на украинскую землю. Самые трудные противостояния разгорелись на Донбассе.

Главное о ситуации в основных направлениях рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Ожесточенные бои продолжаются на Востоке государства.

Артиллерийские дуэли, мощные удары ВСУ и усиление флота России: ситуация на Юге 12 июня

Что происходит на поле боя

В Генштабе рассказали, что в Харьковском направлении российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на том, чтобы вести позиционную оборону. Также они пытаются не допустить, чтобы ВСУ продвигались дальше к государственной границе.

Русские вели штурм в направлении Тернова – Избицкое. Частично он был успешен, поэтому им, к сожалению, удалось закрепиться на его северной окраине. Также враг дистанционно заменял пути, по которым могли бы выдвигаться наши воины возле населенного пункта Петровка, расположенного 20 километров восточнее Старого Салтова.



Харьковское направление борьбы / Фото Liveuamap

На Славянском направлении российские кафиры также наступают. В частности, вели штурм населенных пунктов Долина и Богородичное, но безуспешно. При этом россияне получили новую технику вместо старой поврежденной. Речь идет о 100 единицах.

На Донецком направлении российские захватчики не отказались от намерений оцепить наши войска в районах городов Северодонецк и Лисичанск. Поэтому там наступают и блокируют пути логистического снабжения из Бахмута. Также враг восполняет потери. Например, направления населенных пунктов Кременная и Старобельск переместили более 80 единиц вооружения и военной техники.

На Северодонецком направлении русские кафиры вели штурм в городе, заручившись поддержкой артиллерии. Отчасти этот штурм был успешным, наши подразделения россияне оттеснили из центра города. Бои продолжаются.



Ситуация на Северодонецком направлении / Фото Liveuamap

В ВСУ есть успехи на Бахмутском направлении, где наши воины успешно отразили штурмовые действия в районах Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Россияне возобновили наступление в районе населенного пункта Золотое. Закрепляются по рубежу Роты – Мироновка. Хотел враг закрепиться и обладать господствующими высотами, но успеха не имел.



Бои на Донбассе / Фото Liveuamap

На Кураховском направлении русские кафиры ударили штурмовиками по позициям наших войск в районе Красногоровки, что на 15 километров восточнее Курахового.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел обстрелы вдоль линии столкновения, чтобы помешать опрокидыванию наших резервов на другие направления.



Карта боевых действий на 13 июня / Фото Liveuamap

Северное и южное направления борьбы

То, что русские войска вышли с Севера нашей страны не означает, что опасность миновала. Это доказывает, что на Северском направлении российские оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов позиции Сил обороны в районе Хреновки Черниговской области. В то же время, на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Южнобужском направлении россияне обороняются позиционно. В основном они содержат захватившие ранее территории. Также инженерно оборудуют позиции в районах населенных пунктов Шилова Балка и Приднепровске.



Юг Украины / Фото Liveuamap

В Генштабе также отметили, что русские войска продолжают блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Враг терпит потери в войне с Украиной

Несмотря на то, что россияне иногда имеют небольшие успехи в своем подлом наступлении, им это дается ценой огромных потерь. Речь как об личном составе, так и о технике. Это деморализует противника и играет на руку нам. Например, за последние сутки на Бахмутском направлении удалось уничтожить 18 бойцов страны-агрессорки, 1 боевую бронированную машину, 1 тяжелый артиллерийский гусеничный тягач высокой проходимости АТ-Т, 1 миномет, 1 советский станковый противотанковый гранатомет СПГ, 1 вражеский состав боеприпасов.

По информации Генштаба с 24 февраля по 12 июня наши защитники в общей сложности смогли ликвидировать 32 150 российских захватчиков. Также они уничтожили более 1 400 вражеских танков и многие другие техники кафиров.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный объяснял , что сложная ситуация в Северодонецке из-за больших сил врага. Ведь россияне бросили туда в семь батальонно-тактических групп. В целом российские кафиры сконцентрировали свои основные усилия на севере Луганской области.

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