ВСУ отразили 2 штурма на Славянском направлении: карта боевых действий по состоянию на 13 июля
Источник:Liveuamap
Несмотря на многочисленные поражения и мощь украинских защитников, оккупанты не думают отступать. Самые ожесточенные бои идут на Юге и Востоке Украины.
Об актуальной ситуации на фронте на утро 13 июля рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Что происходит на разных направлениях – читайте дальше.
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Ситуация у северных границ
На Волынском и Полесском направлениях произошла ротация части личного состава белорусских войск и техники. В настоящее время продолжается проверка штаба войск территориальной обороны Жлобинского района Гомельской области, недалеко от границы с Украиной.
Угроза ракетных ударов по Украине из Беларуси до сих пор сохраняется.
На Северском направлении состав и положения российских войск практически не изменились. Оккупанты из минометов обстреляли позиции украинских защитников в районе Волковки Сумской области.
Карта боевых действий в Украине на 13 июля / Скриншот Liveuamap
Что происходит на Харьковщине
российские захватчики удерживают на Харьковском направлении группировку войск из состава западного и восточного военных округов. Их основная задача – обороняться.
оккупанты не прекращают обстреливать гражданское население. Так, они открывали огонь из ствольной и реактивной артиллерии по Харькову, Сосновке, Дементиевке, Никольскому, Питомнику, Слатино, Прудянке, Ивановке и другим населенным пунктам области.
Обстрелы не прекращаются и на Славянском направлении. Вооруженные Силы Украины успешно отразили вражеский штурм в направлении Довгенького и Долины. Вероятно, россияне будут продолжать штурм, чтобы улучшить свое тактическое положение и создать условия для наступления в направлении Изюм – Славянск.
Оккупанты снова обстреливали Харьковщину / Скриншот Liveuamap
Ситуация на Востоке Украины
- На Краматорском направлении активные боевые действия захватчики не проводили. В то же время они обстреляли Татьяновку, Николаевку, Кривую Луку, Северск, Серебрянку и Спорное. Били россияне из ствольной артиллерии и минометов. Кроме того, противник нанес авиационный удар у Верхнекаменского.
- На Бахмутском направлении под российский огонь попали Берестово, Белогоровка, Соледарь, Покровск, Бахмут, Опросное, Веселая Долина, Вершины, Майское, Кодема, Торецк и Шумы. Оккупанты вели воздушную разведку с помощью беспилотника типа "Орлан-10", а также привлекали ДРГ.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском противоположных направлениях хочет сковать действия ВСУ. Для этого россияне били из артиллерии по Коксохимическому заводу в Авдеевке, Веселом, Марьинке, Новомихайловке, Павловке, Железнодорожном, Белогорье и т.д.
Боевые действия на Востоке Украины / Скриншот Liveuamap
Ситуация на Юге Украины и море
На Южнобужском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Белая Криница, Партизанское, Благодатное, Киселевка, Новогригоровка, Заря, Котлярово, Шевченково, Степная Долина, Украинка, Николаев и Кульбакино. Все для того чтобы помешать перегруппировке украинских военных.
В Черном и Азовском морях российские корабли продолжают блокировать гражданское судоходство. В готовности к нанесению ракетных ударов по Украине находятся 4 носителя крылатых ракет типа "Калибр".
Что происходит в южных областях / Скриншот Liveuamap
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