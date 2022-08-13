россияне шли в наступление на Донбассе и Юге: карта боевых действий по состоянию на 13 августа

Украинские защитники и защитницы уже 171 день героически обороняют родную землю. Тяжелее остается ситуация на Донбассе и Юге.

Генштаб ВСУ обновил данные о ситуации на фронте по состоянию на 13 августа. Украинские герои продолжают наносить врагу потери.

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Обстрелы приграничья на Севере

российские оккупанты били из ствольной артиллерии по Сеньковке и Гремячу Черниговской области, а также по Басовке и Кондратовке Сумской области. В общем, ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях особо не изменилась.

Кроме того, вражеские войска активно обстреливали Харьковскую область. Враг открывал огонь из танков, а также ствольной и реактивной артиллерии по Харькову, Дементиевке, Русским Тишкам, Черкасским Тишкам, Большим Проходам, Прудянке, Петровке, Старому Салтову, Верхнему Салтову и другим населенным пунктам.



Карта боевых действий в Украине на 13 августа / Карта Liveuamap

Вражеские штурмы на Донбассе

На Славянском направлении "горячо" было около Долины, Бражковки, Норцовки, Дибровного, Мазановки и Богородичного. Недалеко от Залимана враг использовал свою авиацию.

На Краматорском направлении огонь артиллерии накрыл Краматорск, Верхнекаменское и Григорьевку. Наступательными и штурмовыми действиями россияне пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка. Активные бои продолжаются в направлении Спорное – Ивано-Дарьевка.

русские кафиры вели штурм на Бахмутском направлении в стороне Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Углегорская ТЭС – Зайцево. К счастью, Вооруженные Силы Украины отразили врага назад.

Своим огнем путинские солдаты накрыли Временный Яр, Берестово, Бахмут, Бахмутское, Переездное, Соледар, Спорное, Раздоловку, Яковлевку, Вершину и Зайцево.

На Авдеевском направлении россияне без успешно наступали на направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка и Спартак – Авдеевка. Сейчас украинские защитники пытаются отбросить противника по направлениям Донецк – Пески и Новоселовка – Александрополь.

Возле Марьинки захватчики ударили из самолета штурмовой авиации. Остальные населенные пункты они обстреливали из артиллерии.



Карта боевых действий на Донбассе / Скриншот Liveuamap

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал позиции ВСУ по ствольной, реактивной артиллерии и танкам. "Горячо" было возле Владимировки, Павловки, Пречистовки, Угледара, Богоявленки, Железнодорожного, Гуляйпольского, Ольговского, Бурлацкого, Новоселки и других населенных пунктов.

В направлении Сторожево – Новоселка украинские защитники остановили российское наступление и отбросили врага.



Ситуация в Запорожье / Скриншот Liveuamap

Что происходит на Юге Украины

В Южнобужском направлении противник обстрелял из танков и артиллерии почти 30 населенных пунктов. На направлении Сухой Пруд – Лозовое россияне пытались идти в наступление, но ВСУ их отбросили. Также на юге Украины враг активно проводит воздушную разведку.

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В Черном и Азовском морях в готовности к применению находятся 2 носителя крылатых ракет морского базирования. Поэтому не игнорируйте сообщение о воздушной тревоге.