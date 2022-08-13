Генштаб ЗСУ оновив дані про ситуацію на фронті станом на 13 серпня. Українські герої продовжують завдавати ворогу втрат.

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Обстріли прикордоння на Півночі

російські окупанти вгатили зі ствольної артилерії по Сеньківці і Грем'ячі Чернігівської області, а також по Басівці і Кіндратівці Сумської області. Загалом ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках особливо не змінилася.

Крім того, ворожі війська активно обстрілювали Харківську область. Ворог відкривав вогонь з танків, а також ствольної та реактивної артилерії по Харкові, Дементіївці, Руських Тишках, Черкаських Тишках, Великих Проходах, Прудянці, Петрівці, Старому Салтову, Верхньому Салтову та інших населених пунктах.



Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня / Карта Liveuamap

Ворожі штурми на Донбасі

На Слов'янському напрямку "гаряче" було біля Долини, Бражківки, Норцівки, Дібрівного, Мазанівки та Богородичного. Неподалік Залимана ворог використав свою авіацію.

На Краматорському напрямку вогонь артилерії накрив Краматорськ, Верхньокам'янське та Григорівку. Наступальними та штурмовими діями росіяни намагалися просунутися в напрямках Лисичанський НПЗ – Івано-Дар'ївка та Миколаївка – Виїмка. Активні бої тривають на напрямку Спірне – Івано-Дар'ївка.

російські окупанти вели штурм на Бахмутському напрямку в стороні Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Вуглегірська ТЕС – Зайцеве. На щастя, Збройні Сили України відбили ворога назад.

Своїм вогнем путінські солдати накрили Часовий Яр, Берестове, Бахмут, Бахмутське, Переїзне, Соледар, Спірне, Роздолівку, Яковлівку, Вершину та Зайцеве.

На Авдіївському напрямку росіяни без успішно наступали на напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка та Спартак – Авдіївка. Зараз українські захисники намагаються відкинути противника на напрямках Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль.

Біля Мар'їнки загарбники вдарили з літака штурмової авіації. Інші населені пункти вони обстрілювали з артилерії.



Карта бойових дій на Донбасі / Скриншот Liveuamap

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював позиції ЗСУ із ствольної, реактивної артилерії і танків. "Гаряче" було біля Володимирівки, Павлівки, Пречистівки, Вугледару, Богоявленки, Залізничного, Гуляйпільського, Ольгівського, Бурлацького, Новосілки та інших населених пунктів.

У напрямку Сторожове – Новосілка українські захисники зупинили російський наступ та відкинули ворога.



Ситуація на Запоріжжі / Скриншот Liveuamap

Що відбувається на Півдні України

На Південнобузькому напрямку противник обстріляв з танків та артилерії майже 30 населених пунктів. На напрямку Сухий Ставок – Лозове росіяни намагалися йти у наступ, але ЗСУ їх відкинули. Також на Півдні України ворог активно проводить повітряну розвідку.

Зверніть увагу! У Чорного та Азовського морях в готовності до застосування перебувають 2 носії крилатих ракет морського базування. Тому не ігноруйте повідомлення про повітряну тривогу.

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