Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 13 сентября доложили в Генштабе ВСУ. Враг продолжает тактику террора и устрашения гражданского населения Украины.

Внимание Косили их много, – защитники рассказали об одной из самых тяжелых частей контрнаступления в Харьковской области

Террор мирных городов

Не имея возможности ответить на поле боя, российские войска еще раз ударили ракетами по критической инфраструктуре мирных украинских городов. Под удары попали города Харьков и Лозовая.

От авиаударов и обстрелов с РСЗО повреждена инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.

Всего за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных, 25 авиационных ударов, совершили 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Ситуация по всем направлениям фронта

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. На других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из минометов, танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

  • на Северском направлении неподалеку от Атынского и Стукаловки Сумской области;
  • на Харьковском направлении – в районах Казачьей Лопани, Барановки и Купянска;
  • на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;
  • на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина;
  • на Авдеевском направлении – населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка;
  • на Новопавловском направлении – близ Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Времовки;
  • на Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Чаривное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Железнодорожное, Темировка, Новополь и Времовка.
  • на Южнобужском направлении фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, противник вел воздушную разведку БпЛА – совершил 23 вылета.

Освобождение Харьковщины

В ISW приводят российские источники, что фронт преимущественно стабилизировался на реке Оскол, протекающей к западу от границы Харьковско-Луганской области. Пропагандистские блоггеры сообщают, что украинские и российские силы ведут боевые действия вокруг Лимана, но Лиман остается под контролем российских сил.

Также сообщалось, что украинские войска пытаются форсировать реку Северский Донец в районе Закотного (примерно в 15 километрах юго-восточнее Лимана), чтобы вернуть Ямполь.

Российские войска, вероятно, сосредоточены на линии Лиман-Ямполь как следующей потенциальной цели для украинских наступлений.

Украинские источники утверждают, что все российские силы оставили Сватово Луганской области (приблизительно в 45 километрах к востоку от нынешних украинских позиций вдоль реки Оскол), и что в Сватово остались только боевики квазиреспублик и, возможно, местные жители.

Наступление на Юге: ВСУ уверенно продвигаются

Не только харьковский прорыв, но и "значительные успехи" контрнаступления ВСУ на Юге Украины продолжают существенно деморализовать российскую армию.

Аналитики сообщают, что значительная часть войск противника отошла из Киселевки, расположенной в 15 километрах северо-западнее Херсона.

Киселевка является важным с оперативной точки зрения пунктом для российских войск вокруг Херсона, поскольку это последний крупный населенный пункт как на шоссе E58, так и на железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой, самой отдаленной [на северо-западе] частью Херсона.

В ISW подчеркнули, что возможный отвод российских войск с этой позиции "может поставить под угрозу способность россиян удерживать северо-западные окраины Херсона". Так что аналитики предположили, что формирование захватчиков в этом районе испытывают прямую угрозу своим позициям.