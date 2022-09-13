Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 13 вересня доповіли у Генштабі ЗСУ. Ворог продовжує тактику терору та залякування цивільного населення України.

Увага Косили їх багато, – захисники розповіли про одну з найважчих частин контрнаступу на Харківщині

Терор мирних міст

Не маючи змоги відповісти на полі бою, російські війська вкотре вдарили ракетами по критичній інфраструктурі мирних українських міст. Під удари потрапили міста Харків та Лозова.

Від авіаударів та обстрілів з РСЗВ пошкоджено інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Весела Долина, Зайцеве, Юр'ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам'янка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

Загалом, впродовж минулої, доби російські окупанти завдали 2 ракетних, 25 авіаційних ударів, здійснили 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України.

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із мінометів, танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку неподалік Атинського та Стукалівки Сумської області;

напрямку неподалік Атинського та Стукалівки Сумської області; на Харківському напрямку – в районах Козачої Лопані, Баранівки та Куп'янська;

напрямку – в районах Козачої Лопані, Баранівки та Куп'янська; на Краматорському напрямку – у районах населених пунктів Пришиб, Білогорівка, Краматорськ, Слов'янськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Роздолівка та Григорівка;

напрямку – у районах населених пунктів Пришиб, Білогорівка, Краматорськ, Слов'янськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Роздолівка та Григорівка; на Бахмутському напрямку – у районах населених пунктів Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина;

напрямку – у районах населених пунктів Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина; на Авдіївському напрямку – населені пункти Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка та Новомихайлівка;

напрямку – населені пункти Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – поблизу Вугледар, а Пречистівки, Новоукраїнки та Времівки;

напрямку – поблизу Вугледар, а Пречистівки, Новоукраїнки та Времівки; на Запорізькому напрямку – у районах населених пунктів Кам'янське, Мала Токмачка, Щербаки, Чарівне, Нестерянка, Оріхів, Білогір'я, Залізничне, Темирівка, Новопіль та Времівка.

напрямку – у районах населених пунктів Кам'янське, Мала Токмачка, Щербаки, Чарівне, Нестерянка, Оріхів, Білогір'я, Залізничне, Темирівка, Новопіль та Времівка. на Південнобузькому напрямку фіксувалися ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, противник вів повітряну розвідку БпЛА – здійснив 23 вильоти.

Зверніть увагу! Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські сили, скоріше за все, не можуть зміцнити нову лінію фронту після завоювання Україною східної частини Харківської області. Окупанти активно покидають цей район або передислокуються на інші напрямки.

Звільнення Харківщини

В ISW наводять наді російських джерел, що фронт переважно стабілізувався на річці Оскіл, яка протікає на захід від кордону Харківсько-Луганської області. Пропагандистські блогери повідомляють, що українські та російські сили ведуть бойові дії навколо Лимана, але Лиман залишається під контролем російських сил. Також повідомлялося, що українські війська намагаються форсувати річку Сіверський Донець у районі Закітне (приблизно за 15 кілометрів на південний схід від Лиману), щоб повернути Ямпіль. Російські війська, ймовірно, зосереджені на лінії Лиман-Ямпіль як наступної потенційної мети для українських наступів. Українські джерела стверджують, що всі російські сили залишили Сватове Луганської області (приблизно за 45 кілометрів на схід від нинішніх українських позицій уздовж річки Оскіл), і що у Сватовому залишилися лише бойовики квазіреспублік та, можливо, місцеві жителі. Наступ на Півдні: ЗСУ впевнено просуваються Не лише харківський прорив, але й "значні успіхи" контрнаступу ЗСУ на Півдні України продовжують суттєво бити деморалізовувати російську армію.

Аналітики повідомляють, що значна частина військ противника відійшла з Киселівки, розташованої в 15 кілометрів на північний захід від Херсону.

Киселівка є важливим з оперативного погляду пунктом для російських військ навколо Херсона, оскільки це останній великий населений пункт як на шосе E58, так і на залізничній лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою, найвіддаленішою [на північний захід] частиною Херсона.

В ISW наголосили, що ймовірне виведення російських військ із цієї позиції "може поставити під загрозу здатність росіян утримувати північно-західні околиці Херсона". Тож аналітики припустили, що формування загарбників у цьому районі відчувають пряму загрозу своїм позиціям.