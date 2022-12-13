Оккупанты кое-где отступают с Херсонщины: карта боевых действий по состоянию на 13 декабря

Украина героически обороняется от захватчика уже 293-й день. Самые адские бои сейчас продолжаются на востоке нашей страны.

Какая ситуация по всем направлениям фронта сегодня, рассказали в Генштабе ВСУ. Актуальную карту боевых действий по состоянию на 13 декабря подготовил для вас 24 канал.

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Россияне продолжают наступление на четырех направлениях

Российские захватчики продолжают наступать на:

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

а также в Запорожском направлениях.

В других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины, осуществляет обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения, проводит инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.

– сообщили в Генштабе.

По данным наших военных, они отразили атаки россиян в районах Новоселовского, Стельмаховки, Новоегоровки, Макеевки, Краснопоповки и Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского, Соледара, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Клищиевки, Курдюмовки, Марьинки Донецкой области.

Кроме того, россияне 7 раз ударили по Украине ракетами. Предварительно известно, что:

пять из них – по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области;

еще 79 обстрелов – из реактивных систем залпового огня, в том числе по Херсону;

к сожалению, погибли люди.

Остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины,

– объяснили наши военные.

Только за минувшие сутки враг из минометов и артиллерии атаковал районы населенных пунктов:

Середина-Буда и Рясное Сумской области;

Стрелка, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двуречная, Каменка на Харьковщине.

Какая ситуация на разных направлениях

По данным Генерального штаба ВСУ, не изменилась ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях. К счастью, там нет признаков формирования наступательных группировок противника. Кроме того:

на Купянском направлении – враги атаковали с танков Кисловку, Котляровку, Табаевку, Берестово Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховку, Новоегоровку, Макеевку Луганской области;

направлении – враги атаковали с танков Кисловку, Котляровку, Табаевку, Берестово Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховку, Новоегоровку, Макеевку Луганской области; Лиманском – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и Белогоровки Луганской области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и Белогоровки Луганской области; Бахмутском – обстрелял из танков и артиллерии разных типов районы почти 12 населенных пунктов. В частности: Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Белогоровки, Веселого, Соледара, Бахмутского, Подгородного, Бахмута, Часового Яра, Клещиевки, Курдюмовки, Дружбы Донецкой области;

– обстрелял из танков и артиллерии разных типов районы почти 12 населенных пунктов. В частности: Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Белогоровки, Веселого, Соледара, Бахмутского, Подгородного, Бахмута, Часового Яра, Клещиевки, Курдюмовки, Дружбы Донецкой области; на Авдеевском направлении – ударил из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районы почти 20 населенных пунктов. Известно о Железном, Нью-Йорке, Красногоровке, Бердиче, Весёлом, Авдеевке, Опросном, Водяном, Первомайском, Невельском, Красногоровке и Марьинке Донецкой области;

направлении – ударил из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районы почти 20 населенных пунктов. Известно о Железном, Нью-Йорке, Красногоровке, Бердиче, Весёлом, Авдеевке, Опросном, Водяном, Первомайском, Невельском, Красногоровке и Марьинке Донецкой области; Новопавловском – россияне обстреляли из артиллерии разных типов районы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области;

– россияне обстреляли из артиллерии разных типов районы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области; на Запорожском – ударил из танков и всего спектра артиллерии. Пострадали Времовка Донецкой области и Зеленое Поле, Новополь, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Малые Щербаки, Каменское и Плавные Запорожской области;

– ударил из танков и всего спектра артиллерии. Пострадали Времовка Донецкой области и Зеленое Поле, Новополь, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Малые Щербаки, Каменское и Плавные Запорожской области; на Херсонском – минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, граничащих с линией столкновения. Больше всего пострадали – Антоновка, Чернобаевка и Херсон.

Что происходит на фронте: смотрите карту

Россияне кое-где уходят из Херсонской области

Захватчики в Херсонской области:

осуществляют ротацию отдельных подразделений;

заселяются в оставленные и принудительно "освобожденные" местными жителями жилища;

10 – 11 декабря начали отводить свои силы из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка Херсонской области.

Российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру лечебных и санаторно-курортных учреждений на временно оккупированной и занятой территориях Украины для предоставления квалифицированной медицинской помощи своим раненым военнослужащим,

– заявили в Генштабе.

В частности, известно, что россияне:

в Луганске переоборудовали один из корпусов роддома под военный госпиталь;

в Мелитополе в качестве военного госпиталя используют помещения детского санатория;

для лечения используют медицинский персонал из России.

Кроме того наша авиация пять раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Также ВСУ: