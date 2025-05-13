На фронте более 160 столкновений, больше всего – на Покровском направлении: карта боев 13 мая
- За минувшие сутки на фронте зафиксировано 166 боевых столкновений, больше всего из которых на Покровском направлении, где остановлено 60 штурмовых и наступательных действий агрессора.
- На разных направлениях, таких как Харьковский, Лиманский, Краматорский и другие, украинские силы успешно отражали атаки противника, в частности на Новопавловском направлении отражено 24 атаки.
- На Курском направлении враг нанес 18 авиаударов и совершил 254 артиллерийских обстрела, но на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
Российские захватчики продолжают пытаться продвигаться на линии фронта и уничтожать позиции ВСУ. Всего за минувшие сутки было зафиксировано 166 боевых столкновений.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Как изменилась ситуация на фронте
На Харьковском направлении наши войска отбили 7 атак противника в районах Волчанска и Красного Первого.
Что происходит возле Волчанска: смотрите на карте
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 5 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Глушковки и Новоосинового.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Редкодуб, Торское, Колодязи, Зеленая Долина, Надия, Липовое, Новомихайловка, Ямполовка и в направлении Ольговки.
На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 6 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано 4 боестолкновения вблизи Васюковки, Часова Яра и в направлении Белой Горы и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Дылеевки, Петровки и Торецка.
Какая ситуация возле Торецка: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Мирноград, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Старая Николаевка, Малиновка, Елизаветовка, Попов Яр, Новониколаевка, Муравка, Алексеевка.
Как изменился фронт на Покровском направлении: смотрите на карте
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 атаки противника вблизи Константинополя, Богатыря, Зеленого Поля, Новоселок и в направлении Шевченко.
На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении сегодня враг проводил 6 атак в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и в сторону Павловки. Успеха не достиг.
На Приднепровском направлении агрессор провел 4 тщетные попытки продвижения к позициям наших защитников.
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 9 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 20 управляемых авиационных бомб, а также совершил 254 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 8 – из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.