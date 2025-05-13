На фронте более 160 столкновений, больше всего – на Покровском направлении: карта боев 13 мая

Российские захватчики продолжают пытаться продвигаться на линии фронта и уничтожать позиции ВСУ. Всего за минувшие сутки было зафиксировано 166 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Как изменилась ситуация на фронте

На Харьковском направлении наши войска отбили 7 атак противника в районах Волчанска и Красного Первого.

Что происходит возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 5 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Глушковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Редкодуб, Торское, Колодязи, Зеленая Долина, Надия, Липовое, Новомихайловка, Ямполовка и в направлении Ольговки.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 6 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 4 боестолкновения вблизи Васюковки, Часова Яра и в направлении Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Дылеевки, Петровки и Торецка.

Какая ситуация возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Мирноград, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Старая Николаевка, Малиновка, Елизаветовка, Попов Яр, Новониколаевка, Муравка, Алексеевка.

Как изменился фронт на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 24 атаки противника вблизи Константинополя, Богатыря, Зеленого Поля, Новоселок и в направлении Шевченко.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил 6 атак в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и в сторону Павловки. Успеха не достиг.

На Приднепровском направлении агрессор провел 4 тщетные попытки продвижения к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 9 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 20 управляемых авиационных бомб, а также совершил 254 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 8 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.