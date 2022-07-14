Отраженные штурмы оккупантов, бои у Верхнекаменского: карта боевых действий на 14 июля

Уже 141 день украинские защитники противостоят российской армии. Самое тяжелое противостояние – на Востоке и Юге Украины.

Актуальные данные о ситуации на фронте обнародовал Генштаб ВСУ. О том, что происходит по каждому из направлений, читайте ниже.

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Ситуация на Севере и Востоке

По состоянию на 141-й день полномасштабной войны российские оккупанты продолжают обстрел приграничных районов на Северском направлении. Сумщину захватчики обстреливают со своей территории.

Также под обстрелами находятся населенные пункты на Харьковском направлении.

Ситуация на Донбассе

В Славянском направлении ряд населенных пунктов находятся под обстрелами оккупантов. Захватчики пытались вести штурмовые действия в направлении Курульки, однако наши воины отразили атаку, поэтому враг отступил.

На Краматорском направлении оккупанты применяют ствольную и реактивную артиллерию, а также авиацию для атак населенных пунктов. Оккупанты ведут наступление в направлении Верхнекаменки. Там продолжаются бои.



Ситуация на Донбассе на 14 июля / Скриншот

На Бахмутском направлении для обстрелов населенных пунктов оккупанты используют танки, ствольную и реактивную артиллерию и наносят авиаудары. Украинским воинам удалось отразить наступление оккупантов вблизи Кодемы и Вершины.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты не вели активных действий, однако обстреливают населенные пункты и наносят авиаудары. Также захватчики наступали в направлении Каменки и имели частичный успех.

Ситуация на Юге

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают сосредотачивать свои усилия на том, чтобы не допустить наступления Сил обороны Украины. Вдоль линии столкновения захватчики совершают обстрелы с помощью танков, ствольной и реактивной артиллерии.



Ситуация на Юге на 14 июля / Скриншот

В Черном море оккупанты удерживают в полной готовности 4 носителя крылатых ракет, поэтому сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по Украине. Важно не игнорировать воздушную тревогу, ведь каждый день оккупанты цинично атакуют гражданские объекты, а предсказать, куда они будут атаковать в следующий раз невозможно.



Карта боевых действий на 14 июля / Скриншот