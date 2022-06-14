Ожесточенные бои в Северодонецке и минирование реки Ингулец: карта боевых действий на 14 июня

Полномасштабное противостояние российскому агрессору длится уже 111 дней. Активные боевые действия продолжаются на Востоке Украины, а вот на Юге враг пытается удерживать ранее занятые позиции.

Украинские военные продолжают противостоять российской агрессии. В Генштабе ВСУ сообщили о ситуации по основным направлениям. В настоящее время активные боевые действия продолжаются именно на Востоке. Что касается Юга, то там враг пытается закрепиться на позициях, занятых раньше. Эта информация – по состоянию на утро 14 июня.

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Оккупанты штурмуют Северодонецк и планируют идти на Славянск

Славянское направление. Здесь враг стремится установить полный контроль над Богородичным. Кроме того, они планируют наступать на Славянск. В то же время кафиры не прекращают обстрел населенных пунктов из артиллерии. Под огонь попали районы Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки, а также Вернополья.

Лиманское направление. Здесь захватчики пытаются перегруппировать свои войска. Они делают это для того, чтобы создать себе условия для дальнейшего наступления. Он планируется по направлениям Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.

Северодонецкое направление. Сюда оккупанты опрокинули военных из районов Кременной – Рубежного. Речь идет о дополнительных двух батальонных тактических группах. Также продолжается штурм самого Северодонецка. Он сопровождается артиллерийскими обстрелами. Враг не оставляет попыток закрепиться в центре города.



Карта боевых действий в Северодонецке / Скриншот liveuamap

Бахмутское направление. Российские военные атакуют наши позиции по артиллерии. Во вражеский огонь попали районы Возрождения, Новолуганского и Бахмута. Наступление на Возрождение для захватчиков было отчасти успешным. Им удалось закрепиться в населённом пункте. Кроме того, штурм продолжается в направлении Возрождения – Вершина.

А прошло без активных действий на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Здесь кафиры используют авиацию и артиллерию. Таким образом, им удается сковывать наших военных.



Карта боевых действий на Донбассе / Скриншот liveuamap

На Харьковском направлении кафиры сдерживают продвижение ВСУ

Российские военные продолжают делать все возможное и невозможное для того, чтобы ВСУ не могли выйти на границы государственной границы в Харьковской области. Там они ведут позиционную оборону.

Кроме того, враг открывал огонь по району Рубежного, Русской Лозовой, Байраку и Дементеевке. По этим населенным пунктам избивали также из армейской авиации.



Карта боевых действий на Харьковском направлении / скриншот liveuamap

На Юге захватчики затрудняют контрнаступление ВСУ

Южнобужское направление. Здесь русские военные не ведут активные боевые действия. Вместо этого они делают акцент на укреплении рубежей, занятых ими раньше. Это враг делает для того, чтобы не пропустить ВСУ в контрнаступление.

Криворожское направление. Оккупанты уже заменяли часть побережья реки Ингулец. Речь идет о рубеже между населенными пунктами Давидов Брид и Калиновским. Их разделяет 22 километра пути.

Николаевское направление. В Генштабе сообщили, что здесь враг развернул до двух реактивных батарей и одну – ствольную артиллерию.

С самой акватории Черного моря также сохраняется угроза. Там находятся пять носителей вражеских ракет. Соответственно, оттуда по Украине могут бить ракетами типа "Калибр".



Карта боевых действий на Юге / Скриншот liveuamap

Северное направление борьбы

Волынское и Полесское направление. Здесь не наблюдалось существенных изменений в деятельности подразделений вооруженных сил Беларуси.

Северское направление. Враг занялся усилением подразделений из состава 1 танковой армии Западного военного округа двумя батальонными тактическими группами десантников. Они будут помогать прикрывать российско-украинскую границу на территории Брянской и Курской областей.

Кроме того, враг открывал огонь по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. По ним избивали из артиллерии. А еще проводили с помощью БпЛА разведку в районе населенного пункта Середина Буда Сумской области.

Обратим внимание, что враг продолжает терять как своих бойцов, так и технику. Сейчас известно более 32 тысяч уничтоженных оккупантов. И это только примерные цифры.

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Более 32 500 кафиров отправили на тот свет

С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 32 500 российских военных . Причем 200 из них – за прошедшие сутки.

Также у врага стало гораздо меньше техники. В металлолом превратили 1434 танка, 3503 боевых бронированных машин, 721 артиллерийскую систему, 229 РСЗО, 97 средств ПВО.

А еще на балансе "второй армии мира" стало на 213 самолетов, 179 вертолетов, 588 БпЛА, 125 крылатых ракет, 13 судов, 2473 автомобиля и автоцистерны и 54 единицы специальной техники.

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