Неудачи россиян у Бахмута и бои за Северодонецк: карта боевых действий на 15 июня

Российские войска не оставляют попыток наступления на Донбасс. Враг активизировал применение авиации для поддержания наступления своей наземной группировки.

Украинские защитники прилагают все усилия, чтобы сдержать захватчиков. О ситуации на фронте по состоянию на утро 15 июня рассказывают в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины .

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Активные бои идут на Востоке и Юге Украины. Остальные регионы российское войско систематически атакует ракетами.



Карта боевых действий в Украине на 15 июня / Скриншот Liveuamap

Ситуация в Северодонецке

Российские кафиры изо всех сил пытаются захватить Северодонецк, ставший временным областным центром Луганской области. Раньше они даже думали, что сделают это до 1 июня, однако наглый план врага провалился. Теперь же глава Кремля Владимир Путин поставил перед солдатами новую задачу – взять город до 22 июня.

Сейчас в городе идут ожесточенные бои. Вооруженные Силы Украины успешно отразили штурм кафиров в Северодонецке и Тошковце. Заметим, что в этом направлении путинские бойцы активно обстреливали позиции наших защитников. Они били из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Под удар попала и гражданская инфраструктура.



В Северодонецке продолжаются тяжелые бои / Скриншот Liveuamap

Россияне снова потерпели неудачу на Бахмутском направлении

В последние дни на Бахмутском направлении вражеское войско теряет больше живой силы и техники. 15 июня, к счастью, все по-прежнему. Украинские воины снова отразили наступление. На этот раз захватчики хотели продвинуться в районе Николаевки, Золотого-3, Новолуганского и Берестового, а разбитые бежали на старые позиции. Теперь россияне перегруппировываются и планируют новое наступление.

Добавим, что противник вел активный артиллерийский обстрел по позициям ВСУ возле Устиновки, Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска.



Оккупанты понесли потери на Бахмутском направлении / Скриншот Liveuamap

Кстати, планы захватчиков провалились и в Новопавловском направлении. Наши военные отразили наступление в районе населенного пункта Шевченко, поэтому кафиры отошли.

Враг не дает ВСУ продвигаться на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупационные войска использовали авиацию, чтобы не дать украинским военным продвинуться к границе с государством-агрессором. Кроме того, захватчики обстреляли ряд населенных пунктов и нанесли авиаудара вблизи Мосьпаново.

В настоящее время продолжаются бои в районе Рубежного.

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Славянское направление

Российские кафиры продолжают наступление на Славянск. Они вели огонь из артиллерии по Шевеловке, Вернополье, Грушувасе и Новой Павловке.

Наши военные успешно отразили вражеский штурм возле Богородичного и Долины. Сейчас россияне штурмуют Краснополье, боевые действия продолжаются.



Ситуация на Харьковщине и Славянском направлении / Скриншот Liveuamap

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