Об оперативной ситуации в Украине по состоянию на утро понедельника, 15 июля, рассказал Генеральный штаб ВСУ.

Смотрите также В ВСУ сказали, как оккупанты изменили акцент атак на Торецком направлении

Удары врага и ВСУ

За минувшие сутки произошло 114 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по позициям Сил обороны и населенным пунктам, использовали 4 ракеты, 1168 дронов-камикадзе, нанесли 64 авиаудара (всего - 97 КАБ), совершили 4758 обстрелов, из них 79 - из реактивных систем залпового огня.

Зато авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за сутки поразили два пункта управления, склад боеприпасов, средство ПВО, три артсистемы, станцию РЭБ и шесть районов сосредоточения оккупантов.

Ситуация на всех направлениях

На Харьковском направлении направлении произошло десять боевых столкновений, бои шли возле Волчанска и Глубокого;

на Купянском направлении российские оккупанты провели 3 атаки, защитники отбили вражеские штурмы у Песчаного Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Волчанск на карте:

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 9 российских атак в районах Грековки и Макеевки Луганской области.

На Северском направлении Силы обороны отбили 11 российских штурмов у Спирного, Белогоровки, Раздоловки и Выемки Донецкой области. Спорное на карте:

На Краматорском направлении оккупанты 6 раз пытались прорвать оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Часового Яра Донецкой области. Часов Яр на карте:

На Торецком направлении произошло 20 вражеских атак, враг концентрировал усилия в районах Нью-Йорка, Северного и Железного, использовал для поддержки бомбардировщики.

На Покровском направлении защитники отбили 41 российский штурм в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области. Россияне пытались вытеснить Силы обороны с позиций. Линия фронта на Покровском направлении: карта

На Кураховском направлении защитники Украины сдерживают оккупантов в районах Красногоровки, Парасковиевки, Карловки и Константиновки. Оккупанты 8 раз пытались захватить укрепления Сил обороны.

На Времовском направлении россияне дважды штурмовали у Водяного и Константиновки Донецкой области, но всех успехов не имели.

На Приднепровском направлении направлении Силы обороны отбили две российские атаки в районе Крынок.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты активно не наступали.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенно не изменилась.

На границе с Черниговской и Сумской областью действуют российские ДРГ, оккупанты продолжают обстрелы и наращивают плотность минирования вдоль границы с Украиной.