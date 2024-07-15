Об оперативной ситуации в Украине по состоянию на утро понедельника, 15 июля, рассказал Генеральный штаб ВСУ.
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За минувшие сутки произошло 114 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по позициям Сил обороны и населенным пунктам, использовали 4 ракеты, 1168 дронов-камикадзе, нанесли 64 авиаудара (всего - 97 КАБ), совершили 4758 обстрелов, из них 79 - из реактивных систем залпового огня.
Зато авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за сутки поразили два пункта управления, склад боеприпасов, средство ПВО, три артсистемы, станцию РЭБ и шесть районов сосредоточения оккупантов.
Ситуация на всех направлениях
На
Харьковском направлении направлении произошло десять боевых столкновений, бои шли возле Волчанска и Глубокого; на Купянском направлении российские оккупанты провели 3 атаки, защитники отбили вражеские штурмы у Песчаного Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
Волчанск на карте:
На Лиманском направлении Силы обороны отбили 9 российских атак в районах Грековки и Макеевки Луганской области.
На
Северском направлении Силы обороны отбили 11 российских штурмов у Спирного, Белогоровки, Раздоловки и Выемки Донецкой области.
Спорное на карте:
На
Краматорском направлении оккупанты 6 раз пытались прорвать оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Часового Яра Донецкой области.
Часов Яр на карте:
На Торецком направлении произошло 20 вражеских атак, враг концентрировал усилия в районах Нью-Йорка, Северного и Железного, использовал для поддержки бомбардировщики.
На
Покровском направлении защитники отбили 41 российский штурм в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области. Россияне пытались вытеснить Силы обороны с позиций.
Линия фронта на Покровском направлении: карта
На Кураховском направлении защитники Украины сдерживают оккупантов в районах Красногоровки, Парасковиевки, Карловки и Константиновки. Оккупанты 8 раз пытались захватить укрепления Сил обороны. На Времовском направлении россияне дважды штурмовали у Водяного и Константиновки Донецкой области, но всех успехов не имели. На Приднепровском направлении направлении Силы обороны отбили две российские атаки в районе Крынок. На Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты активно не наступали. На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенно не изменилась. На границе с Черниговской и Сумской областью действуют российские ДРГ, оккупанты продолжают обстрелы и наращивают плотность минирования вдоль границы с Украиной.