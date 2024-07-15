Об оперативной ситуации в Украине по состоянию на утро понедельника, 15 июля, рассказал Генеральный штаб ВСУ.

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Удары врага и ВСУ

За минувшие сутки произошло 114 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по позициям Сил обороны и населенным пунктам, использовали 4 ракеты, 1168 дронов-камикадзе, нанесли 64 авиаудара (всего - 97 КАБ), совершили 4758 обстрелов, из них 79 - из реактивных систем залпового огня.

Зато авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны за сутки поразили два пункта управления, склад боеприпасов, средство ПВО, три артсистемы, станцию РЭБ и шесть районов сосредоточения оккупантов.

Ситуация на всех направлениях