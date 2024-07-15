Про оперативну ситуацію в Україні станом на ранок понеділка, 15 липня, розповів Генеральний штаб ЗСУ.

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Удари ворога і ЗСУ

За минулу добу відбулося 114 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали три ракетні удари по позиціях Сил оборони та населених пунктах, використали 4 ракети, 1168 дронів-камікадзе, завдали 64 авіаудари (загалом — 97 КАБ), здійснили 4758 обстрілів, з них 79 — з реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони за добу вразили два пункти управління, склад боєприпасів, засіб ППО, три артсистеми, станцію РЕБ і шість районів зосередження окупантів.

Ситуація на усіх напрямках