Про оперативну ситуацію в Україні станом на ранок понеділка, 15 липня, розповів Генеральний штаб ЗСУ.

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Удари ворога і ЗСУ

За минулу добу відбулося 114 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали три ракетні удари по позиціях Сил оборони та населених пунктах, використали 4 ракети, 1168 дронів-камікадзе, завдали 64 авіаудари (загалом — 97 КАБ), здійснили 4758 обстрілів, з них 79 — з реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони за добу вразили два пункти управління, склад боєприпасів, засіб ППО, три артсистеми, станцію РЕБ і шість районів зосередження окупантів.

Ситуація на усіх напрямках

На Харківському напрямку відбулося десять бойових зіткнень, бої точилися біля Вовчанська та Глибокого;

на Куп’янському напрямку російські окупанти провели 3 атаки, захисники відбили ворожі штурми біля Піщаного Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Вовчанськ на карті:

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 9 російських атак у районах Греківки та Макіївки Луганської області.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 11 російських штурмів біля Спірного, Білогорівки, Роздолівки та Виїмки Донецької області. Спірне на карті:

На Краматорському напрямку окупанти 6 разів намагалися прорвати оборону в районах Григорівки, Іванівського, Андріївки та Часового Яру Донецької області. Часів Яр на карті:

На Торецькому напрямку відбулося 20 ворожих атак, ворог концентрував зусилля в районах Нью-Йорка, Північного та Залізного, використовував для підтримки бомбардувальники.

На Покровському напрямку захисники відбили 41 російський штурм у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогресу, Новоселівки Першої та Яснобродівки Донецької області. Росіяни намагалися витіснити Сили оборони з позицій. Лінія фронту на Покровському напрямку: карта

На Курахівському напрямку захисники України стримують окупантів у районах Красногорівки, Парасковіївки, Карлівки та Костянтинівки. Окупанти 8 разів намагалися захопити укріплення Сил оборони.

На Времівському напрямку росіяни двічі штурмували біля Водяного та Костянтинівки Донецької області, але усіпіхів не мали.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві російські атаки в районі Кринок.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках окупанти активно не наступали.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєво не змінилася.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областю діють російські ДРГ, окупанти продовжують обстріли та нарощують щільність мінування вздовж кордону з Україною.