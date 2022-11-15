Россияне наступают на Донбассе, ВСУ отразили 10 атак: карта боевых действий за 15 ноября

Украинские военные продолжают сдерживать российских оккупантов на разных направлениях. Эпицентр ожесточенных боев на Донбассе.

Оккупанты и дальше пытаются удержать временно захваченные территории. Кроме того, россияне сосредотачивают усилия на сдерживании действий сил обороны Украины на отдельных направлениях.

Кстати Где расположена Кинбурнская коса и почему ее освобождение будет очень важно: показываем на карте

Оккупанты наступают на 3 направлениях

Сообщается, что захватчики продолжают оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское Луганской области; Белогоровка, Бахмут, Бахмутское, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области.

Оккупанты наступают на Донбассе: карта

Враг не прекращает обстрелы населенных пунктов и позиций подразделений Сил обороны Украины вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку.

За прошедшие сутки российские военные совершали обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ворожба, Николаевка, Ромашково, Степок, Юнаковка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Глубокое, Огирево, Охримовка, Резниково, Старица, Стрелка, Тернова Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Двуречная, Загрызово, Кисловка, Колодяжное, Копанки, Котляровка, Табаевка Харьковской области; Берестово, Ивановка Донецкой области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка, Стельмаховка Луганской области;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Григорьевка, Озаряновка, Клещиевка, Курдюмовка, Серебрянка, Соледар, Спорное, Торецк, Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Новоселовка Вторая, Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Новополь, Павловка, Парасковеевка, Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении – из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Белогорье, Дорожнянка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новопокровка, Темировка;

на Херсонском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Вышетарасовка, Добрая Надежда, Ильинка Днепропетровской области; Дудчаны, Новоалександровка, Одрадокаменка и Томарино Херсонской области.

ВСУ нанесли 21 авиаудар по оккупантам

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла по врагу 21 удар. Под поражение попали 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

За минувшие сутки Силы обороны Украины сбили 2 БпЛА типа "Орлан".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 3 пункта управления, 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и 2 склада боеприпасов российских оккупантов.

Ранее – оккупанты обстреляли аэропорт в Чернобаевке: смотрите видео