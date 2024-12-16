Солдаты КНДР штурмуют на Курщине, враг обходит Курахово: как изменилась линия фронта за неделю

По всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои. Российские войска продвинулись в Донецкой области, в частности возле Курахово и Покровска. В Курской области враг впервые бросил в бой северокорейские войска.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 9 по 15 декабря, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Солдаты КНДР ринулись в штурмы в Курской области

Курская область остается одним из приоритетов российской армии. На прошлой неделе россияне впервые привлекли к штурмовым действиям северокорейских солдат.

Действия солдат КНДР не выделяются изобретательными маневрами. Враг сделал ставку на количество, а не на качество личного состава. Корейцы переняли одну из любимых тактик оккупанта: вперемешку с российскими солдатами они ринулись в пешие штурмы прямо-таки шеренгами. Основная задача для них – пробежать под ударами украинских Сил обороны и попытаться занять определенные участки. Конечно, при таком подходе северокорейские военные уже понесли первые значительные потери.

Стоит заметить, что привлечение солдат Северной Кореи к боевым действиям можно отследить в сводках Генштаба, ведь в это время Курском направлении за сутки значительно возросло количество штурмовых действий. Так, за субботу, 14 декабря, в Курской области произошло 57 боевых столкновений, а за воскресенье, 15 декабря, – 38. Для сравнения: перед привлечением армии КНДР России на этом направлении происходили в среднем 22 вражеские атаки в сутки.

Относительно изменений фронта: россияне вернули контроль над небольшой территорией в юго-восточной зоне подконтрольной ВСУ части Курщины. Силам обороны пришлось подвинуться от Плехово ближе к реке Псел. Также, по информации DeepState, россиянам удалось зайти на территорию Сумской области. Территория, которую предварительно контролирует враг, составляет чуть менее 2 километров квадратных. В то же время в ГПСУ не подтверждают заход вражеских войск на Сумщину.

Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Возле Купянска разрастается плацдарм россиян

Также россияне не оставляют идеи повторной оккупации города Купянск Харьковской области. В начале декабря украинским войскам удалось ликвидировать плацдарм оккупантов на западном берегу реки Оскол в Новомлинске. Однако присутствие врага оставалось в другом месте, чуть южнее – в районе Масютовки. DeepState пишут, что плацдарм там постепенно превращается в плацдарм в Двуречной.

Россияне в течение недели продолжили насыщать район пехотой, чтобы закрепиться и удержать местность. Враг не останавливается и продолжает свое движение в поселок Двуречная, где имеет постоянное продвижение и понемногу занимает населенный пункт.

На карте DeepState серая зона подвинулась непосредственно к Двуречной и упирается в прилегающую трассу.

Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

В то же время Силам обороны удалось восстановить положение у Колесниковки, расположенной южнее Купянска. Эту информацию уже подтвердил командир БПАК "Ахиллес". Последние дни ВСУ осуществляли закрепление и отражали попытки россиян вернуться в Колесниковский лес.

Враг же продвинулся в районе Лозовой на стыке Луганской и Харьковской областей.

Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои в Торецке и Часовом Яру

Ситуация в Торецке остается чрезвычайно сложной. В городе продолжаются ожесточенные бои с очень близким контактом. Украинским защитникам приходится сражаться за каждый дом, а иногда даже комнату. Иногда российские оккупанты присутствуют в наших тылах, а ВСУ – в их. Детального представления о линии боевого соприкосновения в Торецке не имеют даже в ОТГВ.

В начале прошлой недели DeepState сообщили, что противник продолжает штурмовые действия вдоль улицы Дружбы и улицы Василия Стуса в центре города и имеет определенные успехи. Кроме того, враг пытается закрепиться на шахте ГП "Торецкуголь". Несколько раз противник был зафиксирован на терриконах данной шахты. Также активные боевые действия ведутся в микрорайоне Забалка на юге Торецка.

На карте продвижение россиян заметно на юго-востоке от Торецка.

Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Относительно Часова Яра: россияне имели незначительное продвижение севернее города, в направлении микрорайона Северный.

Враг давит на Покровск

На Покровском направлении россияне продолжили продвижение, ситуация там критическая. Этот участок остается одним из главных приоритетов противника. Сейчас враг подошел на расстояние 3 – 4 километра до самого Покровска. Россияне пытаются зайти с флангов, двигаясь южнее города.

На карте DeepState видно, что российская армия продвинулась в населенных пунктах Шевченко, Новотроицкое, Новый Труд, а также в направлении Даченского, Новооленевки.

Ситуация в районе Покровска / Карта DeepStateMAP

ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию. Например, 14 декабря враг отправил штурмовые группы для захвата села Песчаное, что совпало с действиями наших войск в направлении села Шевченко. Украинские защитники дали встречный бой, в результате которого враг откатился к посадкам у Шевченко. Отмечается, что ориентировочные силы с обеих сторон были равны.

Также на этой неделе стало известно о снятии командующего ОТГ "Донецк" Александра Луценко. По данным FT, причиной стало стремительное продвижение россиян в направлении Покровска. Заменил Луценко, как отмечается, командующий ОСГВ "Хортица" Александр Тарнавский.

Успеновский мешок и ситуация на Кураховском направлении

Не менее критической остается и ситуация на Кураховском направлении. В самом городе идут бои. Россияне постепенно продвигаются, занимая центральную часть Курахово. На неделе появилось видео, на котором враг устанавливает российский флаг на здании городского совета.

Также продвижение россиян фиксируется севернее города, за Кураховским водохранилищем. На неделе враг активизировался у линии Пушкино – Сонцовка – Заря. Эти села были оккупированы. Кроме этого расширилась серая зона вдоль самого водохранилища. Россияне полностью обошли водную преграду.

Особого внимания требует ситуация южнее Курахово. Речь идет о так называемом успеновском мешке. В начале недели DeepState писали, что оперативная обстановка там ухудшается. Ключевыми местами назывались Елизаветовка – Романовка – Веселый Гай – Анновка, которые находятся непосредственно в "мешке", а также Трудовое – Успеновка – Дальнее, которые играют основную роль в сдерживании.

По состоянию на конец недели территория в мешке фактически полностью перешла под контроль России. В серой зоне все еще находится Анновка и Успеновка. На фоне этого в ОСГВ "Хортица" сообщили, что в результате огневого поражения укрепления на отдельных позициях подверглись разрушениям, что сделало невозможным их дальнейшее содержание. Также враг продвинулся возле Зеленовки.

Ситуация на Кураховском направлении / Карта DeepStateMAP

Как отмечают в 46-й отдельной аэромобильной бригаде, не исключено, что враг имеет целью более амбициозные цели, чем окружение Курахово. Вполне возможно, что оккупанты будут двигаться широким фронтом с рубежей Пушкино – Заря в направлении Богатыря, чтобы встречным ударом из Раздольного решить кураховский вопрос. Другой целью военные называют выход к границе Днепропетровщины. Враг хочет оседлать по дороге господствующие высоты, что даст огневой контроль за многокилометровым участком дороги Дачное – Богатырь.

Угроза окружения Сил обороны на Времевском направлении

Времевское направление также остается одним из ключевых на фронте. Две недели назад ВСУ удалось выбить врага из Нового Комара, однако несколько дней назад враг силами 10 ВВТ снова заскочил в населенный пункт. DeepState сообщили о высадке не менее 50 российских оккупантов, которые рассредоточились по домам и подвалам в южной и центральной части села.

Россияне применяют тактику, при которой во главе колонны идет бронированная машина (в основном танк), обшитая пластинами и с кучей РЭБов. За ним движется колонна и в случае поражения ведущей машины она идет на откат, реже – продолжает движение. Аналитики отмечают, что такой подход дает результат.

Еще более сложная обстановка южнее Нового Комара. Вооруженные силы оказались под угрозой окружения в Макаровке. Враг перешел реку и пытается закрепиться западнее Сторожевого. Кроме того, продолжаются наступательные действия противника из Ровнополя с целью выйти на Нескучное. Это означает, что тамошняя группировка окажется отрезанной от основных сил.

Ситуация на Времевском направлении / Карта DeepStateMAP

Что происходит на Юге и есть ли угроза Запорожью и Херсону

Несмотря на запугивание вражеской пропаганды относительно возможного наступления на Запорожье, россияне в течение недели не имели здесь никакого продвижения. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров назвал слухи о наступлении российским ИПСО. В подтверждение этого стоит указать, что на Ореховском направлении пока происходит меньше всего боестолкновений в последнее время.

По Приднепровскому направлению: враг продолжает попытки штурмов. Однако, похоже, российские солдаты и сами понимают, что наступление на Херсон будет самоубийством. "Атеш" сообщили, что на этом участке все больше случаев саботажа. Российские военные намеренно ломают лодки: повреждают моторы, пробивают резиновые лодки или даже самостоятельно передают координаты Силам обороны Украины о расположении лодочных баз и запасов топлива.

Ситуация на фронте остается чрезвычайно напряженной. И именно в такие критические моменты Силы обороны нуждаются в наибольшей сплоченности украинского народа. Каждая копейка помогает ВСУ сдерживать бешеный натиск врага. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь размещены актуальные сборы на нужды наших защитников, а также отчеты о проделанной работе. Помните, равнодушие приближает фронт.