Враг пытается взять Славянск, ВСУ отбивают удар: карта боевых действий на 17 июня

Уже 114 дней украинские защитники и защитницы с боем отстаивают родную землю. Самое тяжелое противостояние с оккупантами – в Восточной операционной зоне.

Данные об актуальной ситуации по всем направлениям обнародовали в украинском Генштабе. Эта информация – по состоянию на утро 17 июня.

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Какая ситуация на границе с Беларусью

На Волынском и Полесском направлениях бойцы белорусских подразделений сосредоточиваются на:

ведении разведки,

инженерном оборудовании позиций,

охране государственной границы

Пока угроза ракетных и авиационных ударов сохраняется.

Главное об обстановке на Донбассе

На Славянском направлении кафиры пытаются наступать на Славянск. Ведут разведку боем в районе населенного пункта Краснополье, бой продолжается. Враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное. Однако украинские воины успешно отразили штурм.

Пытаясь создать условия для развития наступления на город Славянск, враг применяет артиллерию в районах:

Долины,

Краснополье,

Дубровного,

Вернополье.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям наших войск. Нанесли авиаудар по населенному пункту Устиновка. Продолжаются боевые действия за полный контроль над городом Северодонецк. Противник совершает перемещение на направление дополнительных подразделений реактивной артиллерии.

На Бахмутском направлении защитники Украины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое. Враг отошел. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.

На Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные наступательные действия противника не зафиксированы. Враг нанес авиационные удары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.



Какая ситуация на Донбассе / Скриншот Liveuamap

Что происходит в других регионах

На Северском направлении враг продолжает ведение демонстративных действий. Агрессор обстреливал из артиллерии подразделения Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

враг продолжает ведение демонстративных действий. Агрессор обстреливал из артиллерии подразделения Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивается на содержании занятых рубежей, недопущении выхода Сил обороны на государственную границу и в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении. Противник пытался провести разведку боем в районе населённого пункта Кочубиевка. Наши воины ответили метким огнем и враг отошел.

основные усилия противник сосредотачивается на содержании занятых рубежей, недопущении выхода Сил обороны на государственную границу и в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении. Противник пытался провести разведку боем в районе населённого пункта Кочубиевка. Наши воины ответили метким огнем и враг отошел. На Южнобужском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Кульбакино, Николаевка, Степная Долина, Муравьевка, Новопавловское, Шевченково, Заря, Партизанское, Квитневое, Новогригоровка, Киселевка, Княжеское Украинская авиация наносила удары по скоплениям противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсона.

Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В его акватории находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Противник продолжает нести потери в личном составе, вооружении и технике. На протяжении суток в Донецкой области воины территориальной обороны Вооруженных Сил Украины сбили вертолет Ми-35М. Есть успехи и в Запорожье. На Херсонщине у врага значительные потери в живой силе,

– добавили в Генштабе ВСУ.



Карта боевых действий на 17 июня / Скриншот Liveuamap

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