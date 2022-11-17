Мстит за потерю города – враг ударил по Херсону: карта боевых действий по состоянию на 17 ноября

17 ноября 2022 , 08:42
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Источник:

Deep State Map

Украинские защитники и защитницы уже 267 суток защищают Украину от оккупантов. ВСУ отважно отбивают все атаки врага.

Об актуальной ситуации на фронтах доложили в Генштабе. Что происходит на разных направлениях – читайте далее.

Важно Будет ли в Украине полный блекаут, потери врага на Юге: хронология 267 дня войны

За минувшие сутки, 16 ноября, подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

  • Стельмаховка и Белогоровка Луганской области;
  • Верхнекаменское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, расположенные недалеко от линии соприкосновения. Всего за сутки российские оккупанты:

  • нанесли 4 авиационных и 6 ракетных ударов,
  • совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также, за прошедшие сутки, ракетному удару подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Запорожье.

Какова ситуация на Севере

Враг совершал обстрелы на:

  • Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Старица и Амбарное Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка.

Что происходит на Востоке

Не утихают обстрелы и на:

  •        Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка;
  • Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;
  • Новопавловском направлении – из артиллерии различных типов, по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Времовки.

        

        

Какая обстановка на Юге

Враг продолжает обстрелы на:

  • Запорожском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Новоандреевка и Щербаки;
  • Херсонском направлении – артиллерийским обстрелам подверглись Зеленовка, Чернобаевка и Херсон.

Также от огня российской ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области.

        

Российские захватчики продолжают нести потери. По уточненной информации, 15 ноября, в городе Мелитополь наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений. В результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Раздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены:

  • 2 склада боеприпасов,
  • 2 единицы БМ-21 "Град" и зенитный ракетный комплекс С-300.

Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.

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Автор: Альона Захарова