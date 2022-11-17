Мстит за потерю города – враг ударил по Херсону: карта боевых действий по состоянию на 17 ноября
Источник:Deep State Map
Украинские защитники и защитницы уже 267 суток защищают Украину от оккупантов. ВСУ отважно отбивают все атаки врага.
Об актуальной ситуации на фронтах доложили в Генштабе. Что происходит на разных направлениях – читайте далее.
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За минувшие сутки, 16 ноября, подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:
- Стельмаховка и Белогоровка Луганской области;
- Верхнекаменское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское Донецкой области.
Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, расположенные недалеко от линии соприкосновения. Всего за сутки российские оккупанты:
- нанесли 4 авиационных и 6 ракетных ударов,
- совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Также, за прошедшие сутки, ракетному удару подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Запорожье.
Какова ситуация на Севере
Враг совершал обстрелы на:
- Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Старица и Амбарное Харьковской области;
- на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка.
Что происходит на Востоке
Не утихают обстрелы и на:
- Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка;
- Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;
- Новопавловском направлении – из артиллерии различных типов, по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Времовки.
Какая обстановка на Юге
Враг продолжает обстрелы на:
- Запорожском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Новоандреевка и Щербаки;
- Херсонском направлении – артиллерийским обстрелам подверглись Зеленовка, Чернобаевка и Херсон.
Также от огня российской ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области.
Российские захватчики продолжают нести потери. По уточненной информации, 15 ноября, в городе Мелитополь наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений. В результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Раздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены:
- 2 склада боеприпасов,
- 2 единицы БМ-21 "Град" и зенитный ракетный комплекс С-300.
Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.
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