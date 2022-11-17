Мстит за потерю города – враг ударил по Херсону: карта боевых действий по состоянию на 17 ноября

Украинские защитники и защитницы уже 267 суток защищают Украину от оккупантов. ВСУ отважно отбивают все атаки врага.

Об актуальной ситуации на фронтах доложили в Генштабе. Что происходит на разных направлениях – читайте далее.

Важно Будет ли в Украине полный блекаут, потери врага на Юге: хронология 267 дня войны

За минувшие сутки, 16 ноября, подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Стельмаховка и Белогоровка Луганской области;

Верхнекаменское, Соледар, Невельское, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, расположенные недалеко от линии соприкосновения. Всего за сутки российские оккупанты:

нанесли 4 авиационных и 6 ракетных ударов,

совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также, за прошедшие сутки, ракетному удару подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Запорожье.

Какова ситуация на Севере

Враг совершал обстрелы на:

Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Старица и Амбарное Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка.

Что происходит на Востоке

Не утихают обстрелы и на:

Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка;

Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Курдюмовка и Озаряновка; Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Нью-Йорка, Красногоровки, Каменки, Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки;

Новопавловском направлении – из артиллерии различных типов, по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Времовки.

Какая обстановка на Юге

Враг продолжает обстрелы на:

Запорожском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Новоандреевка и Щербаки;

Херсонском направлении – артиллерийским обстрелам подверглись Зеленовка, Чернобаевка и Херсон.

Также от огня российской ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области.

Российские захватчики продолжают нести потери. По уточненной информации, 15 ноября, в городе Мелитополь наши воины уничтожили штаб одного из вражеских подразделений. В результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Раздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены:

2 склада боеприпасов,

2 единицы БМ-21 "Град" и зенитный ракетный комплекс С-300.

Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, а также 3 других важных объекта оккупантов.

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