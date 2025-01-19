Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Оккупанты били по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, осуществив около 5 тысяч обстрелов, из них 117 – из РСЗО.

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Какая ситуация на фронте 19 января

На Харьковском направлении враг 6 раз штурмовал позиции ВСУ в районе Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отражали штурмовые действия россиян неподалеку Петропавловки, Лозовой и Песчаного. За сутки произошло 9 атак оккупантов.

11 раз за сутки враги атаковали на Лиманском направлении. Оккупанты пытались вклиниться в украинские оборонительные позиции у населенных пунктов Зеленый Гай, Первомайское, Копанки, Новоегоровка, Новосадово, Новолюбовка и Заречное.

На Северском направлении российская армия один раз штурмовала позиции ВСУ вблизи Белогоровки. Наступление было безрезультатным.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Ступочек, Предтечиного и Часового Яра.

На Торецком направлении враги совершили 20 атак в районах Торецка, Крымского и Щербиновки.

Боевые действия на Торецком направлении: показываем на карте

На Покровском направлении воинам ВСУ удалось остановить 98 наступательных действий российской армии в сторону Водяного Второго, Зеленого Поля, Малиновки, Покровска, Котлиного, Зверевого, Удачного, Новоандреевки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Шевченко, Успеновки, Славянки, Андреевки, Дачного, Улаклов и Янтарного.

Линия фронта на Покровском направлении: смотреть на карте

19 вражеских атак удалось остановить Силам обороны Украины на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Великой Новоселки.

Враг атаковал в районе Великой Новоселки: смотреть на карте

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в направлении Новоданиловки.

ВСУ остановили два штурма противника на Приднепровском направлении.

На Курском направлении произошло 12 боестолкновений с врагом, по позициям ВСУ россияне нанесли 5 авиационных ударов КАБами и совершили 464 артиллерийских обстрела.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков вражеских наступлений.

Украинские воины наносят российским войскам ощутимых потерь в живой силе, уничтожают технику и мешают наступательным действиям врага в тылу. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 580 захватчиков.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, а также 2 станции ПВО, один пункт управления, один склад ГСМ, одну станцию РЭБ и еще шесть других важных целей россиян.