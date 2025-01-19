Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Окупанти били по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, здійснивши близько 5 тисяч обстрілів, з них 117 – із РСЗВ.

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Яка ситуація на фронті 19 січня

На Харківському напрямку ворог 6 разів штурмував позиції ЗСУ в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбивали штурмові дії росіян неподалік Петропавлівки, Лозової та Піщаного. За добу відбулося 9 атак окупантів.

11 разів за добу вороги атакували на Лиманському напрямку. Окупанти намагалися вклинитися в українські оборонні позиції біля населених пунктів Зелений Гай, Першотравневе, Копанки, Новоєгорівка, Новосадове, Новолюбівка та Зарічне.

На Сіверському напрямку російська армія один раз штурмувала позиції ЗСУ поблизу Білогорівки. Наступ був безрезультатним.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

На Торецькому напрямку вороги здійснили 20 атак у районах Торецька, Кримського та Щербинівки.

Бойові дії на Торецькому напрямку: показуємо на карті

На Покровському напрямку воїнам ЗСУ вдалося зупинити 98 наступальних дій російської армії у бік Водяного Другого, Зеленого Поля, Малинівки, Покровська, Котлиного, Звірового, Удачного, Новоандріївки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Шевченка, Успенівки, Слов’янки, Андріївки, Дачного, Улаклів та Янтарного.

Лінія фронту на Покровському напрямку: дивитися на карті

19 ворожих атак вдалося зупинити Силам оборони України на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Великої Новосілки.

Ворог атакував в районі Великої Новосілки: дивитися на карті

На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойових зіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в напрямку Новоданилівки.

ЗСУ зупинили два штурми противника на Придніпровському напрямку.

На Курському напрямку відбулося 12 боєзіткнень з ворогом, по позиціях ЗСУ росіяни завдали 5 авіаційних ударів КАБами та вчинив 464 артилерійських обстріли.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак ворожих наступів.

Українські воїни завдають російським військам відчутних втрат в живій силі, знищують техніку та заважають наступальним діям ворога у тилу. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1 580 загарбників.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, а також 2 станції ППО, один пункт управління, один склад ПММ, одну станцію РЕБ та ще шість інших важливих цілей росіян.