Загалом з 24 лютого 2022 року втрати ворога складають близько 818740 вояк. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також ISW прогнозує окупацію Великої Новосілки впродовж кількох тижнів: аналіз і карти бойових дій
Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 818740 (+1580)осіб,
- танків – 9811 (+8);
- бойових броньованих машин – 20412 (+18);
- артилерійських систем – 22055 (+15);
- РСЗВ – 1262 (+0);
- засобів ППО – 1046 (+0);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22615 (+36);
- крилатих ракет – 3051 (+2);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34401 (+76);
- спеціальної техніки – 3700 (+1).
Втрати ворога на 19 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ