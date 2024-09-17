Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений, а противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 84 авиаудара и совершил 4 030 обстрелов, из них 135 – из реактивных систем залпового огня.

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Какова ситуация на Востоке Украины

На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.

Возле Волчанска были бои: смотрите на карте

На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки дошло до 11. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Новоосинового, Синьковки и Лозовой.

Враг не прекращал штурмы вблизи Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг совершил 21 штурмовое действие неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Белогоровки и в Серебрянском лесничестве.

Какова ситуация возле Грековки: смотрите на карте

На Северском направлении украинские защитники отражали три атаки российских захватчиков вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного.

ВСУ отбили атаку возле Переездного: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Васюковки и Часового Яра.

Силы обороны отбили штурмы возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Нелиповки, Дружбы, Торецка и Железного.

Россияне атаковали под Торецком: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 атак агрессора. Активно российские оккупанты действовали вблизи Воздвиженки, Гродовки, Новогродовки, Мариновки и Красного Яра. Наибольшая концентрация вражеских атак зафиксирована вблизи Гродовки и Новогродовки.

Российская армия концентрировалась возле Гродовки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 42 атаки возле Украинской, Цукурино, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.

Какая ситуация возле Украинского: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Времовском направлении противник совершил семь атак в сторону Угледара, Катериновки, Водяного и Константиновки.

Возле Угледара враг также атаковал: смотрите на карте

На Ореховском направлении зафиксировано один штурм наших позиций в районе Работино.

Враг совершил штурм Работино: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враг провел пять неудачных штурмов.

Как изменился фронт на других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.