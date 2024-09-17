Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень, а противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 84 авіаудари та здійснив 4 030 обстрілів, з них 135 – із реактивних систем залпового вогню.

До теми Мінус 1020 окупантів, 2 танки та 1 РСЗВ: втрати ворога 17 вересня

Яка ситуація на Сході України

На Харківському напрямку відбулося два бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

Біля Вовчанська були бої: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку кількість ворожих атак за добу добігла 11. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Синьківки та Лозової.

Ворог не припиняв штурми поблизу Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог здійснив 21 штурмову дію неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Білогорівки та у Серебрянському лісництві.

Яка ситуація біля Греківки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три атаки російських загарбників поблизу Івано-Дар'ївки та Переїзного.

ЗСУ відбили атаку біля Переїзного: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів в районах Васюківки і Часового Яру.

Сили оборони відбили штурми біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Неліпівки, Дружби, Торецька та Залізного.

Росіяни атакували під Торецьком: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 атак агресора. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Гродівки, Новогродівки, Маринівки та Красного Яру. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки та Новогродівки.

Російська армія концентрувалася біля Гродівки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки біля Українська, Цукурине, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

Яка ситуація біля Українська: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На Времівському напрямку противник здійснив сім атак у бік Вугледару, Катеринівки, Водяного та Костянтинівки.

Біля Вугледару ворог також атакував: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі Роботиного.

Ворог здійснив штурм Роботиного: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог провів п'ять невдалих штурмів.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію й авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція в Курській області.