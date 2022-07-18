ВСУ отразили вражеские штурмы на Востоке: карта боевых действий по состоянию на 18 июля

Уже больше 4 месяцев украинские воины борются с российскими захватчиками. Главные события сейчас развиваются на востоке Украины.

За последние дни карта боевых действий существенно не изменилась. Что происходит на главных направлениях фронта – читайте дальше.

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Ситуация на Севере Украины

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, на Северском направлении россияне осуществляют периодическую воздушную разведку, а также ведут артиллерийские огни по украинским позициям на приграничье Сумской и Черниговской областей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не изменилась.



Карта боевых действий в Украине / Скриншот Liveuamap

Что происходит на Харьковщине

Вражеское войско пытается не допустить продвижения украинских защитников к границе с Россией. Оккупанты обстреляли Дергачи, Печенеги, Прудянку, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино и нанесли авиационные удары возле Верхнего Салтова и Рубежного.

На Славянском направлении россияне били из артиллерии по Новониколаевке, Константиновке, Богородичному, Мазановке, Курульце, Вернополье, Новой Дмитровке и других населенных пунктах.



Оккупанты били по населенным пунктам в Харьковской области / Карта Liveuamap

Штурмы и бои: ситуация на Востоке

На Донецком направлении враг пытается вести штурм у Григоровки. Пока активные бои там все еще продолжаются. У Верхнекаменского, Спорного и Серебрянки ВСУ уже отбили оккупантов.

враг пытается вести штурм у Григоровки. Пока активные бои там все еще продолжаются. У Верхнекаменского, Спорного и Серебрянки ВСУ уже отбили оккупантов. На Бахмутском направлении путинские солдаты обстреляли Берестово, Курдюмовку, Веселую Долину, Соледарь, Бахмут, Вершины и территорию Углегорской ТЭС. русская армия вела штурм у Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС. Так и не преуспев, оккупанты были вынуждены отойти. Возле Берестового противник нанес ракетно-авиационные удары.



Какая ситуация на Донбассе / Карта Liveuamap

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции ВСУ. Били они из минометов, ствольной и реактивной артиллерии возле Каменки, Авдеевки, Красногоровки, Новомихайловки, Каменского и т.д.

На Каменку, Новомихайловку и Угледар враг пытался идти штурмом, но ВСУ помешали. путинские солдаты понесли потери и отошли.

Ситуация на Юге Украины

На Южнобужском направлении продолжаются обоюдные обстрелы. Вражеское войско применяет ствольную и реактивную артиллерию по всей линии соприкосновения. Возле Потёмкиного россияне нанесли авиаудар.

Кроме того, оккупанты вели воздушную разведку, чтобы выявить изменения в положении ВСУ и корректировать огонь.

В Черном море русские корабли продолжают блокировать гражданское судоходство.



Ситуация на Юге Украины / Карта Liveuamap

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