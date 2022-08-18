ВСУ отразили все атаки врага на Донбассе: карта боевых действий по состоянию на 18 августа

Несмотря на многочисленные поражения, оккупанты не думают отступать. Самые ожесточенные бои идут на Юге и Востоке Украины.

Актуальную информацию по фронту по состоянию на утро 13 июля рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Какая ситуация в разных направлениях – читайте дальше.

Обратите внимание россия пытается выдать "хлопок" в Крыму за теракты и в панике меняет командование флота

На Севере ситуация остается неизменной. На Волынском и Полесском направлениях белорусские войска продолжают выполнять задачи по охране границы. Кроме того, сохраняется высокая угроза нанесения ракетных ударов. В то же время, на Северском направлении продолжаются обстрелы мирных населенных пунктов.

Ситуация в Харьковской области

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают вести боевые действия с целью удержания занятых ранее позиций и недопущения контрнаступления наших войск.

На Харьковском направлении оккупанты обстреливают мирные населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, враг дистанционно заминировал Лебяжье.



Ситуация в Харьковской области / Скриншот

Ситуация в Донецкой области

В Донецкие области продолжаются наиболее ожесточенные бои на разных направлениях фронта. Однако наши защитники и защитницы отражают все атаки врага, в частности:

На Краматорском направлении россияне пошли в наступление в направлении Николаевка – Вымка, однако ВСУ отбили атаку и оккупанты отступили;

россияне пошли в наступление в направлении Николаевка – Вымка, однако ВСУ отбили атаку и оккупанты отступили; На Бахмутском направлении враг атаковал сразу на 7 направлениях: Владимировка – Соледарь, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиново – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Все атаки отразили ВСУ, захватчики отступили с потерями.

враг атаковал сразу на 7 направлениях: Владимировка – Соледарь, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиново – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Все атаки отразили ВСУ, захватчики отступили с потерями. На Авдеевском направлении враг наступал в направлении Лозово – Первомайское, но без успеха.

враг наступал в направлении Лозово – Первомайское, но без успеха. На Новопавловском направлении оккупанты шли в наступление в направлении Егоровка – Шевченково, однако после встречи с ВСУ отступили.

По всем направлениям в Донецкой области продолжаются обстрелы мирных населенных пунктов из разного вооружения.



Ситуация на Донбассе / Скриншот

Ситуация на Юге

На Запорожском направлении оккупанты обороняют уже занятые ранее позиции. Кроме того, враг ведет воздушную разведку.

На Южнобужском направлении ситуация похожая – оккупанты так же стремятся защищать захваченные территории. В то же время они обстреливают населенные пункты и наносят авиаудары.

В Черном море в готовности к атакам находятся 2 носителя крылатых ракет.



Карта боевых действий на 14 августа / Скриншот

Интересно – следующие 2 недели могут стать решающими: смотрите видео