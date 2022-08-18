ВСУ отразили все атаки врага на Донбассе: карта боевых действий по состоянию на 18 августа
Источник:Liveuamap
Несмотря на многочисленные поражения, оккупанты не думают отступать. Самые ожесточенные бои идут на Юге и Востоке Украины.
Актуальную информацию по фронту по состоянию на утро 13 июля рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Какая ситуация в разных направлениях – читайте дальше.
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На Севере ситуация остается неизменной. На Волынском и Полесском направлениях белорусские войска продолжают выполнять задачи по охране границы. Кроме того, сохраняется высокая угроза нанесения ракетных ударов. В то же время, на Северском направлении продолжаются обстрелы мирных населенных пунктов.
Ситуация в Харьковской области
На Слобожанском направлении оккупанты продолжают вести боевые действия с целью удержания занятых ранее позиций и недопущения контрнаступления наших войск.
На Харьковском направлении оккупанты обстреливают мирные населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, враг дистанционно заминировал Лебяжье.
Ситуация в Харьковской области / Скриншот
Ситуация в Донецкой области
В Донецкие области продолжаются наиболее ожесточенные бои на разных направлениях фронта. Однако наши защитники и защитницы отражают все атаки врага, в частности:
- На Краматорском направлении россияне пошли в наступление в направлении Николаевка – Вымка, однако ВСУ отбили атаку и оккупанты отступили;
- На Бахмутском направлении враг атаковал сразу на 7 направлениях: Владимировка – Соледарь, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиново – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Все атаки отразили ВСУ, захватчики отступили с потерями.
- На Авдеевском направлении враг наступал в направлении Лозово – Первомайское, но без успеха.
- На Новопавловском направлении оккупанты шли в наступление в направлении Егоровка – Шевченково, однако после встречи с ВСУ отступили.
По всем направлениям в Донецкой области продолжаются обстрелы мирных населенных пунктов из разного вооружения.
Ситуация на Донбассе / Скриншот
Ситуация на Юге
На Запорожском направлении оккупанты обороняют уже занятые ранее позиции. Кроме того, враг ведет воздушную разведку.
На Южнобужском направлении ситуация похожая – оккупанты так же стремятся защищать захваченные территории. В то же время они обстреливают населенные пункты и наносят авиаудары.
В Черном море в готовности к атакам находятся 2 носителя крылатых ракет.
Карта боевых действий на 14 августа / Скриншот
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