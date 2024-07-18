За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения. Генштаб ВСУ сообщил, какая ситуация на разных направлениях фронта.
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Какая ситуация на фронте
Боевые столкновения произошли в районе Волчанска: смотрите на карте
Оккупанты хотели продвинуться вперед вблизи нескольких населенных пунктов на Северском направлении: смотрите на карте
Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте
Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте