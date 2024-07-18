За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения. Генштаб ВСУ сообщил, какая ситуация на разных направлениях фронта.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты продолжали наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 20 боевых столкновений. Все – в районах Глубокого и Волчанска. Враг активно задействовал для ударов бомбардировочную авиацию.

Боевые столкновения произошли в районе Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 11. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосикового, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 10 атак оккупантов неподалеку Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силы обороны Украины отбили 10 штурмовых действий. Вражеская армия пыталась продвинуться вперед вблизи Спирного, Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки.

Оккупанты хотели продвинуться вперед вблизи нескольких населенных пунктов на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении ВСУ остановили 6 попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты, при поддержке авиации, прикладывали в районе Часового Яра.

Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

Захватчики вчера продолжали активно действовать на Торецком направлении. В общем, российские войска 29 раз проводили атаки на позиции наших защитников в районах Северного и Нью-Йорка. Враг наносил авиаудары КАБами.

На Покровском направлении украинские военные отбили 26 штурмов и атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Карловка, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении армия противника осуществила 3 штурма наших позиций у Константиновки и Новодаровки.

На Ореховском направлении состоялось 7 боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки. Кроме того, захватчики выпустили около сотни неуправляемых авиационных ракет в направлениях Гуляйполя, Лобкового, Ровнополя, Каменского и Пятихаток.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на левом берегу Днепра. Известно, что 5 атак россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Там не обнаружено признаков формирования наступательных группировок противника.