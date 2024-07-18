За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения. Генштаб ВСУ сообщил, какая ситуация на разных направлениях фронта.

Смотрите также Еще 1130 оккупантов и более 220 единиц вражеской техники: потери врага на 18 июля

Какая ситуация на фронте

Боевые столкновения произошли в районе Волчанска: смотрите на карте

Оккупанты хотели продвинуться вперед вблизи нескольких населенных пунктов на Северском направлении: смотрите на карте

Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте