Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення. Генштаб ЗСУ повідомив, яка ситуація на різних напрямках фронту.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку окупанти продовжували наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 20 бойових зіткнень. Всі – в районах Глибокого та Вовчанська. Ворог активно задіював для ударів бомбардувальну авіацію.

Бойові зіткнення відбулися в районі Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку кількість атак за добу зросла до 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосикового, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 10 атак окупантів неподалік Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, а також у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 10 штурмових дій. Ворожа армія намагалася просунутись уперед поблизу Спірного, Верхньокам'янського, Виїмки і Роздолівки.

Окупанти хотіли просунутися вперед поблизу декількох населених пунктів на Сіверському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 6 спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру.

Ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

Загарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом, російські війська 29 разів проводили атаки на позиції наших захисників в районах Північного та Нью-Йорка. Ворог завдавав авіаударів КАБами.

На Покровському напрямку українські військові відбили 26 штурмів і атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Карлівка, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки і Парасковіївки, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку армія противника здійснила 3 штурми наших позицій біля Костянтинівки та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку відбулось 7 бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Новоандріївки. Окрім того, загарбники випустили близько сотні некерованих авіаційних ракет у напрямках Гуляйполя, Лобкового, Рівнополя, Кам'янського і П'ятихаток.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на лівому березі Дніпра. Відомо, що 5 атак росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Там не виявлено ознак формування наступальних угруповань противника.