Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення. Генштаб ЗСУ повідомив, яка ситуація на різних напрямках фронту.
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Яка ситуація на фронті
Бойові зіткнення відбулися в районі Вовчанська: дивіться на карті
Окупанти хотіли просунутися вперед поблизу декількох населених пунктів на Сіверському напрямку: дивіться на карті
Ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті
Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті