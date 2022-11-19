ВСУ отразили 6 атак врага в Донецкой области: карта боевых действий по состоянию на 19 ноября

Российские оккупанты все еще пытаются наступать в Донецкой области. Тем временем, украинские защитники продвигаются на Юге.

Об актуальной ситуации на фронте сообщили в сводке Генштаба ВСУ. 24 канал анализирует карту боевых действий по состоянию на 19 ноября.

Россияне могут наступать широким фронтом: хронология 269 дня войны

Как изменилась ситуация на фронте: главное

За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.

Россияне активно обстреливали населенные пункты на линии разграничения. Они открывали огонь из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, танков и т.д. Под удар попадали не только территории, расположенные у зоны боевых действий, но и другие мирные города и села.

Кроме того, россияне обстреляли Чернобаевку и Херсон, из которых несколько дней назад сбежали.

Вероятно, украинские войска ведут контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная. В то же время захватчики продолжают наземные атаки в районе Бахмута, Авдеевки и юго-западнее Донецка. Однако оккупационные власти сталкиваются с недовольными мобилизованными и низким моральным духом на передовой.

Линия боевых действий Сватово-Кременная: показываем на карте

Ситуация по всем направлениям

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Атинское и Нововолодимировка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Стрелеча, Старица, Огирево, Охримовка и Зарубинка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и всему спектру артиллерии, по районам населенных пунктов Новомлынск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Новоегоровка, Площадка и Невское в Луганской области и Торское, Андреевка и Берестово Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Веселое, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск, Нью-Йорк, Соледар, Спорное и Яковлевка в Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Благодатное, Времевка и Угледар Донецкой области и Каменской Запорожской области;

на Криворожском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Милово и Красный Маяк;

на Херсонском направлении – из танков и артиллерии, в районах Антоновки, Берислава, Одрадокаменки, Чернобаевки и Херсона.

Карта боевых действий в Украине:

Враг терпит потери в войне

Онлайн-карта Deep State удобно показывает, как меняется линия боевых действий по всем направлениям фронта. На ней синим цветом обозначена территория, освобожденная за две последние недели; зеленым – ранее освобожденная территория; красным – оккупированная территория; розовым – территория, требующая уточнения.

В Генштабе подтвердили, что в период с 10 по 16 ноября, в Горловку с направления Майорска, в больничные учреждения доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск, значительная часть которых – недавно мобилизованные.

Подтверждено огневое поражение района сосредоточение противника в населенном пункте Михайловка Скадовского района. Потери личного состава составили до 40 человек погибшими и 70 ранеными. Их отвезли в больничные учреждения на временно оккупированной территории АР Крым.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы и ВВТ и средство противовоздушной обороны оккупантов.