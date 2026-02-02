Россияне снова пытаются прорвать границу в двух областях и создают угрозы для Запорожья: как изменилась линия фронта за неделю
- Российские войска усилили атаки на фронте, в частности в Донецкой и Запорожской областях. На фронте зафиксирован рост количества вражеских атак.
- На прошлой неделе россияне продвинулись в Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.
- В материале рассказываем, как изменилась линия фронта в течение прошлой недели.
- 1Динамика боевых действий на фронте
- 2Продвижение и новые прорывы в Сумской области
- 3Наступление на Волчанск и новые попытки прорыва границы в Харьковской области
- 4Продвижение россиян на Славянск и Краматорск
- 5Продвижение россиян возле Константиновки
- 6Продвижение врага на границе Днепропетровской и Запорожской областей
- 7Россияне нацелились на Орехов и продвигаются к Запорожью
Ситуация на фронте остается сложной и существенно осложнилась в течение последних дней января, когда российские войска, пользуясь погодными условиями, усилили атаки на большинстве участков. Особенно тяжелой неделя была на Харьковском, Константиновском, Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях. Однако активность россиян сохраняется по всему фронту.
Самая тяжелая ситуация – в Донецкой и Запорожской областях, на которые приходится больше всего российских атак.
О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 26 января по 1 февраля 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.
Динамика боевых действий на фронте
В конце января вражеская активность на фронте снова возросла. В течение прошлой недели произошло 1 325 боевых столкновений, что почти на 300 больше чем в предыдущие недели. Особенно тяжелыми были 29 и 31 января. Тогда россияне совершили 279 и 338 атак соответственно.
По направлениям ситуация следующая:
- Покровское – 341 атака;
- Гуляйпольское – 188 атак;
- Константиновское – 118 атак;
- Харьковское – 97 атак;
- Лиманское – 68 атак;
- Александровское – 58 атак;
- Славянское – 52 атаки;
- Купянское – 46 атак;
- Сумское – 27 атак;
- Ореховское – 15 атак;
- Краматорское – 8 атак;
- Приднепровское – 4 атаки.
Несмотря на все атаки, линия соприкосновения не претерпела изменений на Купянском, Лиманском, Покровском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других направлениях говорим далее.
Продвижение и новые прорывы в Сумской области
Прошедшая неделя была сложной для Сумкой области. Россияне продолжают осуществлять новые попытки прорывов в пограничные, особенно в районе Краснополья, где ранее оккупанты захватили село Грабовское. Российские войска на прошлой неделе продвинулись вблизи села, а также попытаться прорваться южнее Грабовского и севернее в районе Покровки. Оба участка сейчас в серой зоне.
Учитывая более ранние попытки прорвать границу, в частности неподалеку Глухова, россияне пытаются рассредоточить украинские войска активизацией на разных участках государственной границы.
Ситуация в приграничных районах Сумской области / Карта DeepStateMAP
Наступление на Волчанск и новые попытки прорыва границы в Харьковской области
На севере Харьковской области также ситуация осложняется. Кроме боев в районе Липцов и Волчанска, враг продолжает попытки прорвать границу в районе сел Дегтярное, Песчаное и Круглое. Там на прошлой неделе расширилась серая зона, однако россиянам закрепиться не удалось и бойцы Сил обороны, в частности пограничники, зачищают этот участок.
Также на прошлой неделе российские войска продвинулись на восточных окраинах Волчанска и вблизи села Тихое.
Ситуация на севере Харьковской области / Карта DeepStateMAP
Продвижение россиян на Славянск и Краматорск
В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, в частности в направлениях Славянска и Краматорска. На прошлой неделе российские войска оккупировали Дроновку и продвинулись возле села, а также вблизи Резниковки, Пазено и Васюковки.
Также, вероятно, россияне оккупировали Орехово-Васильевку, прорвались и закрепились в Миньковке и попытались прорваться в Приволье по трассе в Славянск. Для последнего ситуация становится все более угрожающей.
Ситуация на Славянском и Краматорском направлениях / Карта DeepStateMAP
Продвижение россиян возле Константиновки
На Константиновском направлении расширилась серая зона вблизи самой Константиновки. Также российские войска оккупировали село Клебан-Бык, что севернее Торецка. Так называемый мешок, который был в районе села Клебан-Бык и северных окраин Торецка существенно сузился.
Ситуация в районе Константиновки / Карта DeepStateMAP
В то же время на соседнем Покровском направлении впервые за несколько месяцев не зафиксировано никаких изменений линии фронта.
Продвижение врага на границе Днепропетровской и Запорожской областей
Едва ли не самой сложной ситуация на прошлой неделе была на Александровском и Гуляйпольском направлениях – на границе Днепропетровской и Запорожской областей россияне решили воспользоваться погодными условиями, ведь в конце января в юго-восточных регионах Украины были туманы. Захватчики пытались прорваться к поселку Терноватое Запорожской области, которое является фактически стратегической высотой на этом участке. Россияне заявили о захвате поселка, хотя Силы обороны отбили штурм.
Вероятно, россияне захватили село Затышок Днепропетровской области, продвинулись в сторону Егоровки, подошли под села Доброполье, Прилуки, Варваровка и Зеленое Запорожской области, что севернее Гуляйполя. В последнем продвижений нет, однако были попытки врага прорваться в Залиничное, которое частично в серой зоне.
Ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях / Карта DeepStateMAP
Россияне нацелились на Орехов и продвигаются к Запорожью
Сейчас в фокусе внимания – Запорожье, ведь после прифронтового Херсона это ближайший к линии соприкосновения областной центр. И фронт приближается к городу.
На прошлой неделе россияне смогли прорваться в село Малая Токмачка вблизи Орехова. Город сейчас является фактически последним форпостом украинской обороны на юге Запорожской области после того, как россияне прорвались в Гуляйполе.
Ситуация в районе Орехова / Карта DeepStateMAP
Враг, очевидно, намерен штурмовать Орехов, правда, сейчас это выглядит не очень вероятным, поскольку обычно россияне делают ставку на создание клешней вокруг городов и взятие под огневой контроль логистических путей, а прорыв в Малую Токмачку еще не дает этого сделать.
Что касается Запорожья, то российские войска продвинулись в сторону села Приморское. В то же время россияне усиливают террор дронами, атакуя села, южнее Запорожья и сам город.
Ситуация в направлении Запорожья / Карта DeepStateMAP
Несмотря на объявление так называемого энергетического перемирия, российские войска не прекратили террор Украины – дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру и другие гражданские объекты. 1 февраля российский дрон атаковал автобус с горняками в Днепропетровской области, в результате чего погибли 12 человек. По состоянию на 2 февраля известны о новых случаях атаки энергообъектов, то есть "перемирие" закончилось.
