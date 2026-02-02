Россияне снова пытаются прорвать границу в двух областях и создают угрозы для Запорожья: как изменилась линия фронта за неделю

Ситуация на фронте остается сложной и существенно осложнилась в течение последних дней января, когда российские войска, пользуясь погодными условиями, усилили атаки на большинстве участков. Особенно тяжелой неделя была на Харьковском, Константиновском, Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях. Однако активность россиян сохраняется по всему фронту.

Самая тяжелая ситуация – в Донецкой и Запорожской областях, на которые приходится больше всего российских атак.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 26 января по 1 февраля 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий на фронте

В конце января вражеская активность на фронте снова возросла. В течение прошлой недели произошло 1 325 боевых столкновений, что почти на 300 больше чем в предыдущие недели. Особенно тяжелыми были 29 и 31 января. Тогда россияне совершили 279 и 338 атак соответственно.

По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 341 атака;

Гуляйпольское – 188 атак;

Константиновское – 118 атак;

Харьковское – 97 атак;

Лиманское – 68 атак;

Александровское – 58 атак;

Славянское – 52 атаки;

Купянское – 46 атак;

Сумское – 27 атак;

Ореховское – 15 атак;

Краматорское – 8 атак;

Приднепровское – 4 атаки.

Несмотря на все атаки, линия соприкосновения не претерпела изменений на Купянском, Лиманском, Покровском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других направлениях говорим далее.

Продвижение и новые прорывы в Сумской области

Прошедшая неделя была сложной для Сумкой области. Россияне продолжают осуществлять новые попытки прорывов в пограничные, особенно в районе Краснополья, где ранее оккупанты захватили село Грабовское. Российские войска на прошлой неделе продвинулись вблизи села, а также попытаться прорваться южнее Грабовского и севернее в районе Покровки. Оба участка сейчас в серой зоне.

Учитывая более ранние попытки прорвать границу, в частности неподалеку Глухова, россияне пытаются рассредоточить украинские войска активизацией на разных участках государственной границы.





Ситуация в приграничных районах Сумской области / Карта DeepStateMAP

Наступление на Волчанск и новые попытки прорыва границы в Харьковской области

На севере Харьковской области также ситуация осложняется. Кроме боев в районе Липцов и Волчанска, враг продолжает попытки прорвать границу в районе сел Дегтярное, Песчаное и Круглое. Там на прошлой неделе расширилась серая зона, однако россиянам закрепиться не удалось и бойцы Сил обороны, в частности пограничники, зачищают этот участок.

Также на прошлой неделе российские войска продвинулись на восточных окраинах Волчанска и вблизи села Тихое.





Ситуация на севере Харьковской области / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Славянск и Краматорск

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, в частности в направлениях Славянска и Краматорска. На прошлой неделе российские войска оккупировали Дроновку и продвинулись возле села, а также вблизи Резниковки, Пазено и Васюковки.

Также, вероятно, россияне оккупировали Орехово-Васильевку, прорвались и закрепились в Миньковке и попытались прорваться в Приволье по трассе в Славянск. Для последнего ситуация становится все более угрожающей.





Ситуация на Славянском и Краматорском направлениях / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян возле Константиновки

На Константиновском направлении расширилась серая зона вблизи самой Константиновки. Также российские войска оккупировали село Клебан-Бык, что севернее Торецка. Так называемый мешок, который был в районе села Клебан-Бык и северных окраин Торецка существенно сузился.





Ситуация в районе Константиновки / Карта DeepStateMAP

В то же время на соседнем Покровском направлении впервые за несколько месяцев не зафиксировано никаких изменений линии фронта.

Продвижение врага на границе Днепропетровской и Запорожской областей

Едва ли не самой сложной ситуация на прошлой неделе была на Александровском и Гуляйпольском направлениях – на границе Днепропетровской и Запорожской областей россияне решили воспользоваться погодными условиями, ведь в конце января в юго-восточных регионах Украины были туманы. Захватчики пытались прорваться к поселку Терноватое Запорожской области, которое является фактически стратегической высотой на этом участке. Россияне заявили о захвате поселка, хотя Силы обороны отбили штурм.

Вероятно, россияне захватили село Затышок Днепропетровской области, продвинулись в сторону Егоровки, подошли под села Доброполье, Прилуки, Варваровка и Зеленое Запорожской области, что севернее Гуляйполя. В последнем продвижений нет, однако были попытки врага прорваться в Залиничное, которое частично в серой зоне.





Ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях / Карта DeepStateMAP

Россияне нацелились на Орехов и продвигаются к Запорожью

Сейчас в фокусе внимания – Запорожье, ведь после прифронтового Херсона это ближайший к линии соприкосновения областной центр. И фронт приближается к городу.

На прошлой неделе россияне смогли прорваться в село Малая Токмачка вблизи Орехова. Город сейчас является фактически последним форпостом украинской обороны на юге Запорожской области после того, как россияне прорвались в Гуляйполе.





Ситуация в районе Орехова / Карта DeepStateMAP

Враг, очевидно, намерен штурмовать Орехов, правда, сейчас это выглядит не очень вероятным, поскольку обычно россияне делают ставку на создание клешней вокруг городов и взятие под огневой контроль логистических путей, а прорыв в Малую Токмачку еще не дает этого сделать.

Что касается Запорожья, то российские войска продвинулись в сторону села Приморское. В то же время россияне усиливают террор дронами, атакуя села, южнее Запорожья и сам город.





Ситуация в направлении Запорожья / Карта DeepStateMAP

Несмотря на объявление так называемого энергетического перемирия, российские войска не прекратили террор Украины – дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру и другие гражданские объекты. 1 февраля российский дрон атаковал автобус с горняками в Днепропетровской области, в результате чего погибли 12 человек. По состоянию на 2 февраля известны о новых случаях атаки энергообъектов, то есть "перемирие" закончилось.

