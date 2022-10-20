Россияне наступают у Бахмута, а на Юге – обороняются: карта боевых действий на 20 октября

ВСУ уже 239 дней сдерживают российских оккупантов, пытающихся оккупировать украинские территории. Кроме того, наши воины наносят удары по противнику.

О ситуации на фронте рассказали в утренней сводке Генштаба. Далее можно увидеть актуальную карту боевых действий.

Важно ВСУ отразили атаку врага на Бахмут и Белогоровку: карта боевых действий по состоянию на 21 октября

Россияне наступают у Бахмута

Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории. Кроме того, не оставляют попыток наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

ВСУ отразили атаки оккупантов в районах Белогоровки Луганской области;

Бахмута, Бахмутского, Клещиевки, Красногоровки, Новомихайловки, Невельского, Опытного и Марьинки Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, пытается оборудовать оборонительные позиции и рубежи, а в отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Возле Бахмута россияне пытаются наступать: карта

По всей линии фронта – обстрелы

Ситуация не изменялась на Волынском, Полесском и Северском направлениях. Однако на других участках фронта враг совершал обстрелы:

на Слобожанском направлении – из разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Гоптовка, Гряниковка, Колодязное, Красное, Огурцово и Стрелечье Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Первомайское Харьковской области; Ковалевка, Новоегоровка, Новолюбовка Луганской области и Заречное, Терны и Торское в Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Клещиевка, Курдюмовка, Северное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Ситуация на фронте: карта

На Юге оккупанты готовятся к обороне.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты не наступают. Тем не менее, они обстреляли 20 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Среди них – Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области и Никольское, Орехов и Червоное Запорожской.

На Южнобужском направлении россияне обустраивают оборонительные позиции. Они надеются сдержать контрнаступление наших войск, поэтому обстреливают населенные пункты вдоль всей линии столкновения.

На Юге оккупанты хотят сдержать наступление ВСУ: карта

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