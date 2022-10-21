В Генштабе ВСУ отчитались, что за минувшие сутки, подразделения Сил обороны отбили 5 атак российских оккупантов. Наши защитники остановили оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Опытное, Бахмут, Победа и Марьинка Донецкой области.
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ВСУ нанесли 5 авиаударов
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 5 ударов, в результате чего подтверждено:
- поражение 3 опорных пунктов и районов сосредоточения вооружения и военной техники;
- 2 позиции зенитных ракетных комплексов противника.
Оккупанты наступали на Белогоровку: карта
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА врага.
Карта боевых действий 21 октября: смотрите видео
Воины ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, средство ПВО, мост и понтонную переправу противника.
ВСУ отбили атаку россиян под Бахмутом: карта
Россия обстреливает позиции украинских войск
Оккупанты продолжают обстреливать позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведут воздушную разведку. Только за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 30 обстрелов из РСЗО. Вражеские удары получили районы более 15 населенных пунктов.
Россия использовала крылатые и зенитные управляемые ракеты. Также враг запустил более 20 "шахидов".
В Генштабе ВСУ информируют, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
Карта боевых действий в Украине
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Слобожанском направлении – из танков, минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица, Красное и Хатное;
- на Купянском и Лиманском направлениях – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Заречное, Новое, Первомайское Стельмаховка, Терны и Ямполевка;
- на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Зеленополье, Спорное, Иванград и Яковлевка;
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Семеновка.
Кстати Наступление из Беларуси – это максимум на 18 дней: Арестович объяснил, как он это рассчитал
- На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы в районах Времовки, Угледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданиловки и Степной.
- На Южнобужском направлении под огневое поражение попали районы до 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки оккупанты совершили более 20 вылетов БпЛА разных типов.
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