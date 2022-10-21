У Генштабі ЗСУ відзвітували, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили 5 атак російських окупантів. Наші захисники зупинили окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Опитне, Бахмут, Побєда й Мар'їнка Донецької області.

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ЗСУ завдали 5 авіаударів

Протягом минулої доби українська авіація завдала 5 ударів, унаслідок чого підтверджено:

ураження 3 опорних пунктів і районів зосередження озброєння та військової техніки;

2 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

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Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БпЛА ворога.

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Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника.

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Росія обстрілює позиції українських військ

Окупанти продовжують обстрілювати позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та ведуть повітряну розвідку. Лишень протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ. Ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів.

Росія використала крилаті та зенітні керовані ракети. Також ворог запустив понад 20 "шахідів".

У Генштабі ЗСУ інформують, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

Важливо. У Генштабі ЗСУ напередодні повідомили, що загроза повторного наступу з території Білорусі зростає. Напрямок наступу може зміститись на Захід білорусько-українського кордону.

Карта бойових дій в Україні

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стариця, Красне та Хатнє;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Зарічне, Нове, Першотравневе Стельмахівка, Терни та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Спірне, Іванград та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Марʼїнка, Новомихайлівка, Первомайське та Семенівка.

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На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли у районах Времівки, Вугледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданилівки та Степової.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони до 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки окупанти здійснили більш як 20 вильотів БпЛА різних типів.

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