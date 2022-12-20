ВСУ мощно уничтожили оккупантов в Херсонской области: карта боевых действий на 20 декабря

Оккупанты и дальше пытаются захватить всю Донецкую область. Под Бахмутом идут самые ожесточенные бои. Кроме того, россияне атакуют ракетами и дронами украинские города.

Об актуальной ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ. Далее можете увидеть карту боевых действий.

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ВСУ отбивают атаки оккупантов

За минувшие сутки наши военные отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Серебрянское Луганской области и Верхнекаменное, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Враг обстреливает Украину

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих ударов пострадала гражданская инфраструктура и население.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На Северском направлении минометным обстрелам подверглись населенные пункты Тимоновичи, Карповичи и Костобобров Черниговской области и Нововасиловка, Кондратовка, Водолаги, Запсилье и Ездецкое Сумской области.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Стрелечье, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Котляровка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям в районах тридцати населенных пунктов. В частности, это – Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры вдоль правого берега реки Днепр. Под поражение попали районы населенных пунктов Темировка, Красное, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон, Никольское, Токаревка и Милово Херсонской области.

Карта боевых действий на 20 декабря

Оккупанты несут огромные потери

Враг продолжает нести потери, подтверждено поражение пункта постоянной дислокации противника 18 декабря в районе населенного пункта Чаплинка Херсонской области. Информация о погибших и раненых оккупантах уточняется.

Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Силами противовоздушной обороны за прошедшие сутки были сбиты два вражеских вертолета.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили состав боеприпасов, 3 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы противника.