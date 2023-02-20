Россияне наступают на 5 направлениях, ВСУ отразили немало атак: карта боевых действий за 20 февраля

Украинские защитники и защитницы продолжают давать мощный отпор захватчикам, пытающимся захватить нашу землю. Самые тяжелые бои продолжаются на Востоке.

В Генштабе ВСУ рассказали актуальную информацию о ситуацию на фронте. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 25 авиационных ударов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. Также россияне совершили 62 обстрела из РСЗО.

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Оккупанты не оставляют попыток взять Бахмут

Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Оккупанты наступают на Шахтерском направлении: карта боевых действий

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Васюковка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут и Ивановское Донецкой области.

Силы обороны отразили атаку россиян в районе Васюковки: карта боевых действий

Какая ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Атинское, Стукаловка, Запсилье и Покровка – Сумской, а также Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Строевка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Каменка, Колодязное, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово, Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Белогоровка и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Васюковка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, противник применил армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки – Запорожской.

На Херсонском направлении огневому влиянию подверглись Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков Николаевской области. Пострадали мирные люди.

Украинская авиация мощно ударила по оккупантам