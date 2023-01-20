Воины ВСУ отразили атаку в районе Соледара: карта боевых действий по состоянию на 20 января

Силы обороны дают отпор врагу по всем направлениям фронта. На Волыни и Полесье ситуация спокойная и контролируемая. Самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области, враг не оставляет попыток наступления на Бахмут.

24 Канал анализирует актуальные сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины и карту боевых действий от DeepState по состоянию на 20 января. Украинские герои уже 331-й день защищают Украину от полномасштабного российского вторжения.

Внимание Есть угроза и единичных ракетных ударов, и массированной атаки, – в ОК "Юг" назвали признаки

Захватчики на протяжении суток нанесли 9 ракетных, а также – 23 авиационных удара. Кроме того, российские оккупанты совершили более 80 атак МЛРС. На территории Украины фиксируют усиленную угрозу нанесения террористических воздушных и ракетных ударов. Людей просят не игнорировать воздушную тревогу.

Что происходит на фронте

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты сосредотачивают усилия на направлении Бахмута и Авдеевки. Украинские воины наносят врагу колоссальные потери.

Захватчики обороняются на Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском направлении.

Какая ситуация на фронте 20 января: смотрите на карте

Воины ВСУ отразили ряд атак врага

Воины ВСУ отразили ряд атак российских оккупантов в Луганской, Донецкой и Запорожской области. В частности, речь идет о районах Новоселовского, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Марьинки, Малой Токмачки, Степного.

Ситуация на разных направлениях фронта

По данным Генштаба ВСУ, наступательные группировки врага не обнаружены на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях. Тем временем под видом совместных учений с Белоруссией Россия наращивает авиационную группировку.

Российские оккупанты продолжают открывать огонь по следующим направлениям:

Сумскому;

Харьковском;

Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Новопавловском;

Запорожскому;

Херсонском.

Украинские герои наносят врагу потери

Российские захватчики намерены провести прикрытую мобилизацию на территории временно оккупированного Крыма.

Украинские защитники наносят российским оккупантам колоссальные потери.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также наши воины уничтожили три БпЛА типа "Ланцет-3",

– говорится в сообщении.

За сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

6 пунктов управления;

8 районов сосредоточения врага;

склад боеприпасов оккупантов.

По состоянию на 20 января Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 119 300 оккупантов. Только за сутки на концерт к Кобзону отправились 770 захватчиков.