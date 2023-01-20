Воины ВСУ отразили атаку в районе Соледара: карта боевых действий по состоянию на 20 января
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Силы обороны дают отпор врагу по всем направлениям фронта. На Волыни и Полесье ситуация спокойная и контролируемая. Самые ожесточенные бои продолжаются в Донецкой области, враг не оставляет попыток наступления на Бахмут.
24 Канал анализирует актуальные сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины и карту боевых действий от DeepState по состоянию на 20 января. Украинские герои уже 331-й день защищают Украину от полномасштабного российского вторжения.
Внимание Есть угроза и единичных ракетных ударов, и массированной атаки, – в ОК "Юг" назвали признаки
Захватчики на протяжении суток нанесли 9 ракетных, а также – 23 авиационных удара. Кроме того, российские оккупанты совершили более 80 атак МЛРС. На территории Украины фиксируют усиленную угрозу нанесения террористических воздушных и ракетных ударов. Людей просят не игнорировать воздушную тревогу.
Что происходит на фронте
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты сосредотачивают усилия на направлении Бахмута и Авдеевки. Украинские воины наносят врагу колоссальные потери.
Захватчики обороняются на Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском направлении.
Какая ситуация на фронте 20 января: смотрите на карте
Воины ВСУ отразили ряд атак врага
Воины ВСУ отразили ряд атак российских оккупантов в Луганской, Донецкой и Запорожской области. В частности, речь идет о районах Новоселовского, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Марьинки, Малой Токмачки, Степного.
Ситуация на разных направлениях фронта
По данным Генштаба ВСУ, наступательные группировки врага не обнаружены на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях. Тем временем под видом совместных учений с Белоруссией Россия наращивает авиационную группировку.
Российские оккупанты продолжают открывать огонь по следующим направлениям:
- Сумскому;
- Харьковском;
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Новопавловском;
- Запорожскому;
- Херсонском.
Украинские герои наносят врагу потери
Украинские защитники наносят российским оккупантам колоссальные потери.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 – по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также наши воины уничтожили три БпЛА типа "Ланцет-3",
– говорится в сообщении.
За сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:
- 6 пунктов управления;
- 8 районов сосредоточения врага;
- склад боеприпасов оккупантов.
По состоянию на 20 января Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 119 300 оккупантов. Только за сутки на концерт к Кобзону отправились 770 захватчиков.