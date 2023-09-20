Карта боевых действий 20 сентября / Коллаж 24 Канала
Силы обороны продолжают ведение обороны на Востоке и Юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За сутки произошло 24 боевых столкновения.
Враг нанес 9 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам. Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. О том, как изменилась ситуация на фронте в сутки – рассказали в Генштабе.
Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. – говорится в утренней сводке Генштаба.
Линия фронта вокруг Бахмута: карта
Удары ВСУ по позициям врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 1 удар по пункту управления, 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск поражены 3 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс, 9 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов и станция РЭБ противника.