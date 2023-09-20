Сили оборони продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Упродовж доби відбулось 24 бойових зіткнення.
Ворог завдав 9 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах. Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Про те, як змінилась ситуація на фронті за добу – розповіли у Генштабі.
Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, – ідеться у ранковому зведенні Генштабу.
Лінія фронту навколо Бахмута: карта
Удари ЗСУ по позиціях ворога
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 1 удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетним комплексам противника.
Підрозділами ракетних військ уражено 3 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.