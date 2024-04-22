За прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какая ситуация на фронте

Линия фронта на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Ситуация на поле боя на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Оккупанты 23 раза пытались прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Потери врага

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
  • Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления БпЛА противника.