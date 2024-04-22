Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на фронті

Волинський та Поліський напрямки. Оперативна ситуація на цій ділянці залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Куп'янський напрямок. На цій ділянці фронту ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Лиманський напрямок. Ворог 17 разів атакував позиції наших захисників в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

Бахмутський напрямок. ЗСУ відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Богданівка Донецької області.

Лінія фронту на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Авдіївський напрямок. Українські захисники відбили 16 атак в районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

Ситуація на полі бою на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Новопавлівський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Окупанти 23 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Оріхівський напрямок. Противник 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Херсонський напрямок. Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Втрати ворога