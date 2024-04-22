Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на фронті

Лінія фронту на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Ситуація на полі бою на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Окупанти 23 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Втрати ворога

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління БпЛА противника.