Обстрелы из артиллерии и безуспешные попытки штурма врага: карта боевых действий на 22 августа

Самые активные сражения идут на Востоке и Юге. ВСУ и дальше отбивают атаки российских оккупантов.

Свежую информацию с поля боя к утру 22 августа передал Генштаб ВСУ. Там продолжаются вражеские обстрелы и штурмы.

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оккупанты стреляют из всего возможного оружия

По данным наших военных, в Харьковском направлении враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку. Огонь открывали возле Светличного, Слатиного, Питомника, Петровки, Песчаного, Гусаровки, Мосьпанова, Криничного и Пришиба.



Карта боевых действий на 22 августа / Фото Liveuamap

На Славянском направлении было горячо вблизи Дибровного, Мазановки и Долины. Враг пытался вести наступление в направлениях Довгенькое – Дибровно, Бражковка – Новая Дмитровка. Для россиян попытки были безуспешными, они отошли.



Харьковское направление / Фото Liveuamap

На Краматорском направлении были вражеские обстрелы неподалеку от Раздолевки, Григоровки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается вести наступление в направлении Спорное – Веселое, боевые действия продолжаются.

Штурмы и продолжение боев на Донбассе

На Бахмутском направлении Донбасса противник нанес огненное поражение из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Соледарь, Зайцево и Белогоровка. Было безуспешное враждебное наступление в направлениях Вершина – Кодема и Гладосово – Кодема. На направлениях Стряповка – Соледарь, Покровское – Бахмут, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево и Гладосово – Курдюмовка боевые действия продолжаются.



Бои на Донбассе / Фото Liveuamap

На Авдеевском направлении были вражеские обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Опытного, Марьинки, Песков, Авдеевки и Невельского. Российские оккупанты пытались вести штурмовые действия по направлениям Спартак – Опросное, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Донецк – Первомайское, Пески – Невельское, Лозовое – Невельское. Но для них все было безуспешно.

На Новопавловском направлении оккупанты стреляли из артиллерии возле Угледара, Великой Новоселки и Павловки.

Ситуация на Юге

В Запорожском направлении оккупанты нанесли огневое поражение по районам Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки. Возле последнего и Ольговского били из авиации. Враг вел наступление в направлении Макаровка – Времовка, все безуспешно, отошел.



Боевые действия на Юге / Фото Liveuamap

Обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии враг продолжал на Южнобужском направлении. Речь идет о районах населенных пунктов Великое Артаково, Лозовое, Таврическое, Степная Долина, Первомайское, Киселевка, Красная Долина, Потемкино, Прибужское, Парутино, Поляна, Новоалександровка и Партизанское.

Авиационные вражеские удары были вблизи Заречного, Белой Криницы и Андреевки.

На Николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, частично – успешно.

Потери россии в войне с Украиной

В Донецкой области российские оккупанты пытаются продвигаться. Ведь они до сих пор верят в то, что у них получится захватить всю область и объявить это якобы так называемой "победой". Вместо этого идти вперед ей не удается. Более того, они терпят большие потери в боях. В частности, получили жесткий отпор под Нью-Йорком и Марьинкой.

Также украинские морские пехотинцы нанесли россиянам потери на Донецком направлении. Они попали в скопление врага и техники. Артиллерийские подразделения попали прямо в личный состав и технику русской армии. 12 захватчиков полностью ликвидировали или ранили.

За сутки 21 августа нашим воинам на Юге удалось ликвидировать 20 захватчиков и уничтожить немало вражеской техники. Наша авиация нанесла 2 удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки.

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