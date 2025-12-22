Новый российский прорыв в Сумской области, враг в Гуляйполе: как изменилась линия фронта за неделю

Ситуация на фронте остается крайне сложной на всех направлениях – от Сумской облаасти до Херсонской. Особенно тяжелые бои продолжаются в районах городов Волчанск, Купянск, Лиман, Северск, Часов Яр, Константиновка, Мирноград, Покровск, Родинское и Гуляйполе.

Самой тяжелой ситуация остается в Донецкой области, на которую приходится больше всего вражеских штурмов. Также осложняется ситуация в Запорожской области в районе Гуляйполя.

О том, какой была неделя на фронте с 8 по 14 декабря 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий на фронте

Количество вражеских атак на фронте по сравнению с предыдущими неделями возросло. На прошлой неделе враг осуществлял штурмы на всех направлениях от 134 до 278 раз в сутки. Особенно сложными были прошлые выходные, в течение которых россияне атаковали 458 раз.

Суммарно в течение прошлой недели на фронте произошло 1 379 боевых столкновений. По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 384 атаки;

Константиновское – 154 атак;

Александровское – 121 атака;

Гуляйпольское – 112 атак;

Лиманское – 108 атак;

Харьковское – 67 атак;

Купянское – 55 атак;

Славянское – 45 атак;

Сумское – 43 атаки;

Ореховское – 30 атак;

Приднепровское – 10 атак;

Краматорское – 7 атак.

Количество атак возросло в Сумской области, в районе Купянска и на Покровском направлении. Несмотря на все атаки, линия соприкосновения не претерпела изменений на Харьковском, Купянском, Лиманском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках поговорим далее.

Россияне прорвались в Грабовское в Сумской области

На прошлой неделе российские войска прорвались в районе государственной границы Украины в Сумской области возле села Грабовское, что к юго-востоку от Краснополья. Россияне зашли в приграничное село и похитили местных жителей. Говорится об около 50 людях, в основном пожилого возраста, которые отказывались покидать родной дом и эвакуироваться. Россияне вывезли их на свою территорию. Вероятно, чтобы использовать как живой щит в дальнейших действиях.

Силы обороны подтвердили эту информацию. Сейчас продолжаются бои за Грабовское, несколько позиций в приграничье заняли россияне. На карте DeepState село перешло в серую зону.



Ситуация на границе Сумской области / Карта DeepStateMAP

Россияне продвигаются в Северске

Особенно тяжелая ситуация на севере Донецкой области на Славянском направлении в районе города Северск. К сожалению, большинство города (а говорится об около 90%) под контролем врага. Сейчас бои продолжаются на западных окраинах Северска, которые в серой зоне.

Кроме того, тяжелая ситуация и на флангах. Севернее Северска россияне оккупировали Серебрянку и закрепились в Дроновке. Южнее – захватили Звановку, закрепились в Свято-Покровском и продвинулись в районах сел Федоровка, Переездное и Васюковка.





Ситуация в районе Северска / Карта DeepStateMAP

Пока Славянское направление является наиболее нестабильным, где линия соприкосновения терпит значительные изменения. Продвижение врага создает опасность для Славянска, которая только усилится, если россияне захватят Северск полностью.

Продвижение россиян на Краматорском и Константиновском направлениях

На прошлой неделе также произошли определенные изменения на Краматорском и Константиновском направлениях Донецкой области. Неподалеку Часового Яра российские войска продвинулись в районе села Орехово-Васильевка.





Ситуация на Краматорском направлении / Карта DeepStateMAP

Также есть продвижение у россиян неподалеку Константиновки в районе Предтечиного. В начале прошлой недели враг продвинулся неподалеку этого села в сторону Константиновки.



Ситуация в районе Константиновки / Карта DeepStateMAP

Какова ситуация в районе Покровска и Мирнограда?

Покровское направление остается одним из самых тяжелых. Хотя на прошлой неделе изменений на линии соприкосновения было меньше, чем в предыдущие, и существенно расширилась серая зона. Сейчас она охватывает не только север Покровска, но и большинство Мирнограда и села Ровного, Светлого и Красного Лимана.

В то же время враг продвинулся вблизи Ровно, а также в самом Покровске – там враг пересек дорогу, что из Мирнограда ведет до Павлограда и продвинулся на север.

Также россияне продвинулись в районе Новоэкономического.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

В то же время в районе бывшего Добропольского выступа враг также имел продвижение. На прошлой неделе россияне продвинулись в Никаноровке, возле Владимировки, Паньковки и в Шаховом.





Ситуация в районе Доброполья / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян в Днепропетровской области

Россияне продвинулись в Днепропетровской области на Покровском и Александровском направлениях. По первому – враг имел успех в районе админграницы Донецкой и Днепропетровской областей и оккупировал село Дачное.





Ситуация в районе Дачного на границе областей / Карта DeepStateMAP

Также российские войска продвинулись в районе села Вишневое, что вблизи границы Днепропетровской и Запорожской областей.





Ситуация в Днепропетровской области / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян в Гуляйполе и Степногорске

В Запорожской области обостряется ситуация на обоих направлениях – как на Ореховском, так и Гуляйпольском. И начнем с последнего.

К сожалению, враг прорвался в Гуляйполе и закрепился там. Однако россияне не только закрепились на восточных окраинах, но и совершили прорыв вблизи южных окраин и оттуда тоже зашли в город.

Также враг имел продвижение севернее Гуляйполя и дорога, ведущая в город, оказалась в серой зоне в районе Варваровки.





Ситуация в районе Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

Еще одно направление – Ореховское, где россияне пытаются приблизиться к Запорожью. Но пока на пути стоит Степногорск, за который продолжаются ожесточенные бои.

Однако на прошлой неделе врагу удалось захватить несколько позиций и продвинуться в самом поселке.





Ситуация в районе Степногорска / Карта DeepStateMAP

Конечно, заявления кремлевского диктатора о якобы захвате Купянска и Покровска, а также половины Лимана, Константиновки, Гуляйполя и других украинских городов не соответствуют действительности, но ситуация на фронте остается крайне тяжелой. И россияне всячески демонстрируют, что их не интересует мир, а достижение своих целей – или на поле боя, или ультимативно. Какими бы ни были переговоры, и все же судьба нашей страны решается на поле боя, потому что именно от этого будет зависеть то, как закончится эта война. Поэтому мы должны делать все, чтобы поддерживать наше войско, которое является единственной гарантией нашего спокойствия и мира.

Самый простой способ поддержать армию прямо сейчас – задонатить на сбор. Сейчас сайт 24 Канала собирает на бус VW T5 для 160 отдельной механизированной бригады. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.

Больше сборов на нужды Сил обороны вы можете найти на нашем Благотворительном Фонде 24. Там же есть и отчеты за уже закрытые сборы.