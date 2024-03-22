Всего в течение суток произошло 74 боевых столкновения. Враг пытался наступать на 6 направлениях.

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Где продолжаются ожесточенные бои

Купянское направление: оккупанты при поддержке авиации дважды пытались штурмовать позиции Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Оккупанты давят в районе Синьковки: смотрите на карте

Лиманское направление: ВСУ отбили 11 атак врага вблизи Белогоровки Луганской области и 4 населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты также пытались прорвать оборону, используя поддержку авиации.

Ожесточенные бои на Лиманском направлении: смотрите на карте

Бахмутское направление: российские захватчики 15 раз пытались атаковать в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области, однако успеха не достигли.

Какая ситуация возле Бахмута: смотрите на карте

Авдеевское направление: Силы обороны отбили 5 вражеских атак вблизи Бердычей, Семеновки, Тоненького и Первомайского Донецкой области.

Бои на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Новопавловское направление: на этом участке продолжаются ожесточенные бои. Враг 25 раз в течение суток пытался прорвать оборону вблизи Красногоровки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного.

Больше всего атак – на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

Ореховское направление: оккупанты при поддержке авиации 8 раз пытались прорвать позиции Сил обороны. Ожесточенные бои шли возле Старомайорского и Работино.

Оккупанты пытаются прорвать оборону возле Работино: смотрите на карте

Херсонское направление: враг наступательных или штурмовых действий в течение суток не вел.

На Севере обстановка без изменений

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.