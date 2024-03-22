Всего в течение суток произошло 74 боевых столкновения. Враг пытался наступать на 6 направлениях.

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Где продолжаются ожесточенные бои

Оккупанты давят в районе Синьковки: смотрите на карте

Ожесточенные бои на Лиманском направлении: смотрите на карте

Какая ситуация возле Бахмута: смотрите на карте

Бои на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Больше всего атак – на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

Оккупанты пытаются прорвать оборону возле Работино: смотрите на карте

На Севере обстановка без изменений