Всего в течение суток произошло 74 боевых столкновения. Враг пытался наступать на 6 направлениях.
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Где продолжаются ожесточенные бои
Оккупанты давят в районе Синьковки: смотрите на карте
Ожесточенные бои на Лиманском направлении: смотрите на карте
Какая ситуация возле Бахмута: смотрите на карте
Бои на Авдеевском направлении: смотрите на карте
Больше всего атак – на Новопавловском направлении: смотрите на карте
Какая ситуация на Юге
Оккупанты пытаются прорвать оборону возле Работино: смотрите на карте
На Севере обстановка без изменений