Загалом протягом доби відбулося 74 бойових зіткнення. Ворог намагався наступати на 6 напрямках.

До теми Росіяни тиснуть на Бердичі, Орлівку, Тоненьке та Торське: як змінилася лінія фронту за тиждень

Де тривають запеклі бої

Окупанти тиснуть в районі Синьківки: дивіться на карті

Запеклі бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Яка ситуація біля Бахмута: дивіться на карті

Бої на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Найбільше атак – на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Окупанти намагаються прорвати оборону біля Роботиного: дивіться на карті

На Півночі обстановка без змін