Загалом протягом доби відбулося 74 бойових зіткнення. Ворог намагався наступати на 6 напрямках.
До теми Росіяни тиснуть на Бердичі, Орлівку, Тоненьке та Торське: як змінилася лінія фронту за тиждень
Де тривають запеклі бої
Окупанти тиснуть в районі Синьківки: дивіться на карті
Запеклі бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті
Яка ситуація біля Бахмута: дивіться на карті
Бої на Авдіївському напрямку: дивіться на карті
Найбільше атак – на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
Яка ситуація на Півдні
Окупанти намагаються прорвати оборону біля Роботиного: дивіться на карті
На Півночі обстановка без змін