За прошедшие сутки зафиксировано 117 боевых столкновений. В общем, российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных, 72 авиационных удара и 1542 ударов дронами-камикадзе, совершил 4621 обстрел позиций наших войск, 135 из них – из РСЗО.

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Какова ситуация на Востоке Украины

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в целом произошло 12 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

Враг пытался атаковать возле Глубокого: смотрите на карте

На Купянском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия у Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в направлении Глушковки.

ВСУ отбили штурмы у Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши войска отбили 11 атак оккупантов неподалеку от Макеевки, Невского и Тернов.

Россияне пытались продвинуться возле Макеевки: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны отразили девять штурмовых действий, вблизи Верхнекаменского и Выемки.

Силы обороны отбили атаку возле Выемки: смотрите на карте

На Краматорском направлении наши воины остановили 13 попыток противника прорвать нашу оборону, в частности, в районах Часового Яра, где состоялась более половины из этих боестолкновений, и Андреевки Донецкой области.

ВСУ держат оборону возле Часового Яра: смотрите на карте

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил восемь атак недалеко от населенных пунктов Северное, Железное и Торецк.

Россия атаковала возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отбили 39 наступательных и штурмовых действий. Противник концентрировал усилия в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Прогресса, Калинового и Уманского Донецкой области.

Украинские военные отбили атаки возле Воздвиженки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Парасковиевка. Здесь войска России семь раз пытались прорвать оборону наших войск.

Российская армия атаковала возле Красногоровки: смотрите на карте

Что происходит на Юге

На Времовском направлении агрессор совершил один неудачный штурм наших позиций. При этом враг чрезвычайно активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию на этом участке фронта, ударил по районам населенных пунктов Угледар, Екатериновка, Урожайное, Старомайорское. Константиновка, Разлив, Нескучное, Времевка.

На Ореховском направлении оккупанты три раза безуспешно штурмовали наши позиции вблизи Работино и Новоданиловки.

Враг штурмовал позиции возле Работино: смотрите на карте

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три неудачных штурма агрессора отбили украинские воины.

Как изменился фронт на других направлениях

На Волынском і Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории России, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.