За прошедшие сутки зафиксировано 117 боевых столкновений. В общем, российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных, 72 авиационных удара и 1542 ударов дронами-камикадзе, совершил 4621 обстрел позиций наших войск, 135 из них – из РСЗО.

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