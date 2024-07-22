Протягом минулої доби зафіксовано 117 бойових зіткнень. Загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних, 72 авіаційних удари та 1542 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4621 обстріл позицій наших військ, 135 із них – з РСЗВ.

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Яка ситуація на Сході України

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося 12 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

Ворог намагався атакувати біля Глибокого: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в напрямку Глушківки.

ЗСУ відбили штурми біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші війська відбили 11 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського та Тернів.

Росіяни намагалися просунутися біля Макіївки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дев'ять штурмових дій, поблизу Верхньокам'янського та Виїмки.

Сили оборони відбили атаку біля Виїмки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону, зокрема, в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, та Андріївки Донецької області.

ЗСУ тримають оборону біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив вісім атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Торецьк.

Росія атакувала біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 наступальних і штурмових дій. Противник концентрував зусилля в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Прогресу, Калинового та Уманського Донецької області.

Українські військові відбили атаки біля Воздвиженки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка. Тут війська Росії сім разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Російська армія атакувала біля Красногорівки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На Времівському напрямку агресор здійснив один невдалий штурм наших позицій. При цьому ворог надзвичайно активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію на цій ділянці фронту, вдарив по районах населених пунктів Вугледар, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське. Костянтинівка, Розлив, Нескучне, Времівка.

На Оріхівському напрямку окупанти три рази безуспішно штурмували наші позиції поблизу Роботиного та Новоданилівки.

Ворог штурмував позиції біля Роботиного: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три невдалих штурми агресора відбили українські воїни.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території Росії, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.