Протягом минулої доби зафіксовано 117 бойових зіткнень. Загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних, 72 авіаційних удари та 1542 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4621 обстріл позицій наших військ, 135 із них – з РСЗВ.

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Яка ситуація на Сході України

Ворог намагався атакувати біля Глибокого: дивіться на карті

ЗСУ відбили штурми біля Синьківки: дивіться на карті

Росіяни намагалися просунутися біля Макіївки: дивіться на карті

Сили оборони відбили атаку біля Виїмки: дивіться на карті

ЗСУ тримають оборону біля Часового Яру: дивіться на карті

Росія атакувала біля Торецька: дивіться на карті

Українські військові відбили атаки біля Воздвиженки: дивіться на карті

Російська армія атакувала біля Красногорівки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Ворог штурмував позиції біля Роботиного: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках