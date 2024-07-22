На Покровському напрямку ЗСУ відбили 117 атак російського агресора, концентруючи зусилля в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої та інших.
На інших напрямках, таких як Харківський, Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Торецький, Курахівський, також відбувалися активні бойові дії.
Окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ на різних напрямках, але українські військові відбили всі атаки, зупинивши спроби прориву ворога.
Карта бойових дій станом на 22 липня / Колаж 24 Каналу
Українські військові вже 880 днів захищають нашу державу від ворога, виганяючи його з окупованих територій. Росіяни, своєю чергою, намагаються тиснути на позиції ЗСУ, зокрема на Покровському напрямку.
Протягом минулої доби зафіксовано 117 бойових зіткнень. Загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних, 72 авіаційних удари та 1542 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4621 обстріл позицій наших військ, 135 із них – з РСЗВ.