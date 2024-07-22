Сили оборони України також завдають відчутних втрат у техніці. До прикладу, минулої доби ЗСУ знищили пускову ЗРК "Бук-М1" окупантів, а відео влучної роботи опублікували у мережі.

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Які втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 567760 (+1050) осіб;

танків – 8284 (+18);

бойових броньованих машин – 15980 (+17);

артилерійських систем – 15637 (+51);

РСЗВ – 1123 (+2);

засоби ППО – 900 (+4);

літаків – 362 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12475 (+73);

крилаті ракети – 2401 (+0);

кораблі /катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 21138 (+102);

спеціальна техніка – 2637 (+21);

Втрати ворога на 22 липня / Фото Генштаб