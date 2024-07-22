Сили оборони України також завдають відчутних втрат у техніці. До прикладу, минулої доби ЗСУ знищили пускову ЗРК "Бук-М1" окупантів, а відео влучної роботи опублікували у мережі.
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Які втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 567760 (+1050) осіб;
- танків – 8284 (+18);
- бойових броньованих машин – 15980 (+17);
- артилерійських систем – 15637 (+51);
- РСЗВ – 1123 (+2);
- засоби ППО – 900 (+4);
- літаків – 362 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12475 (+73);
- крилаті ракети – 2401 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21138 (+102);
- спеціальна техніка – 2637 (+21);
Втрати ворога на 22 липня / Фото Генштаб