Сили оборони України також завдають відчутних втрат у техніці. До прикладу, минулої доби ЗСУ знищили пускову ЗРК "Бук-М1" окупантів, а відео влучної роботи опублікували у мережі.

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Які втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

  • особового складу – близько 567760 (+1050) осіб;
  • танків – 8284 (+18);
  • бойових броньованих машин – 15980 (+17);
  • артилерійських систем – 15637 (+51);
  • РСЗВ – 1123 (+2);
  • засоби ППО – 900 (+4);
  • літаків – 362 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12475 (+73);
  • крилаті ракети – 2401 (+0);
  • кораблі /катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21138 (+102);
  • спеціальна техніка – 2637 (+21);

втрати

Втрати ворога на 22 липня / Фото Генштаб